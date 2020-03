Message émotionnel de Carlos Sobera sur le coronavirus: “Allons de l’avant”

L’Espagne est confrontée à une période difficile causée par l’expansion rapide du coronavirus COVID-19 dans tout le pays. Avec plus de 11 748 personnes infectées, notre pays connaît une crise sanitaire majeure qui a provoqué un état d’alerte et le confinement obligatoire dans nos maisons. Pour cette raison, la télévision est aujourd’hui l’une des rares voies d’évacuation que les Espagnols doivent franchir pour aller au-delà de l’information, se distraire et mettre tous les problèmes de côté pendant quelques minutes et arrêter de penser à cette pandémie mondiale qui nous a tous sous contrôle.

Carlos Sobera dans «No Man’s Land»

Carlos Sobera voulait en parler au début de «Survivors: No Man’s Land». Le présentateur n’a pas hésité à faire une déclaration pleine d’espoir avec laquelle il a voulu montrer son soutien à tous les Espagnols et aussi ses remerciements à ceux qui se battent pour que nous allions de l’avant. “Nous vivons des jours compliqués, plusieurs jours sans quitter la maison et loin des personnes que nous aimons. Mais il faut faire un effort et continuer comme ça, il faut garder ses distances, c’est notre meilleur maître nageur en ce moment “, a commencé le présentateur, visiblement excité.

“Tous ensemble, nous avancerons et quand tout sera arrivé, nous serons ensemble avec nos proches”, Sobera a continué. “Si pendant ce temps nous vous faisons rire un peu, nous sommes plus que satisfaits. Mais avant de terminer, de Mediaset, de” Survivientes “, du Honduras et aussi de Fuencarral, Je voudrais féliciter tous les personnels de santé de ce pays pour le travail impressionnant qu’ils accomplissent. Mais aussi à tous ces policiers qui veillent sur nous, à tous les gens de la rue qui s’occupent des autres, à tous ceux qui quittent la maison pour aller travailler parce qu’ils n’ont pas d’autre choix et à tous ceux qui endurent le genre de une merveilleuse façon, rester à la maison et avoir parfois du mal, car c’est la seule façon pour nous d’aller de l’avant. Je vous remercie”

Les candidats reçoivent les nouvelles

Quelques minutes après l’argument de Sobera, le programme a diffusé la séquence complète du moment où Lara Álvarez a rencontré les participants de «Survivientes 2020» pour leur donner des nouvelles de ce qui se passait en Espagne. La présentatrice leur a expliqué la situation et avant les larmes et le désespoir de la majorité des participants, elle a cédé la place à une série de vidéos dans lesquelles les différents proches ont fait comprendre aux survivants qu’ils vont bien, qu’ils sont en sécurité au Honduras et que ils doivent continuer et se battre pour la victoire.

.