Message émotionnel de Jennifer Lopez à l’épouse de Kobe Bryant, Vanessa

La mort tragique du grand basket-ball Kobe Bryant et de sa fille de 13 ans, Gianna, connue sous le nom de Gigi, a laissé le monde sous le choc.

Kobe Bryant et son épouse, Vanessa, à l’ouverture du restaurant «Madre’s» de Jennifer Lopez en 2002 | MCaulfield / WireImage pour xxDA576

Le deuil et les condoléances affluent de tous les coins du monde, de tout le monde, y compris l’ancien président américain Barack Obama au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et à l’auteur Stephen King.

L’amie des Bryants, Jennifer Lopez, a publié hier un message poignant à l’épouse de la star sportive. Voici ce qu’elle avait à dire.

Message déchirant de Jennifer Lopez à Vanessa Bryant

Lopez a publié sur Instagram un message sincère à la veuve de Kobe, Vanessa, lui disant, en partie, «Famille. Alors que je parcourais le fil de Kobe, et Alex et moi parlons de souvenirs et de moments dont nous nous souvenons de lui… c’est la vérité qui résonne le plus fort… la famille est ce qui compte le plus. »

“Nous ressentons tous de la tristesse à cause de cette perte, mais tout ce à quoi je peux penser, c’est que c’est un grain de sable par rapport à ce que Vanessa doit traverser en ce moment.”

«Vanessa, je prie pour votre force et pour que Dieu vous guide à chaque étape du chemin à travers ce chagrin inimaginable. Aux autres familles qui souffrent de cette tragédie impensable, que Dieu soit avec vous tous. »

«Tragédie inimaginable»

Des célébrités et des dirigeants mondiaux ont affiché leur choc et leur tristesse face à la perte de la star du sport, de sa jeune fille et des sept autres vies perdues.

La légende de la NBA et sa fille Gianna, 13 ans, ont été tragiquement tuées dans un accident d’hélicoptère à Calabasas. Apparemment, la paire était en route pour l’entraînement de basket-ball de la fille de Bryant. On s’attendait à ce que Bryant s’entraîne dimanche dans un match à sa Mamba Sports Academy à Thousand Oaks. L’hélicoptère s’y dirigeait lorsqu’il s’est écrasé.

Mon cœur est en morceaux en entendant les nouvelles de cette tragédie inimaginable. Je ne peux pas comprendre ce que vivent les familles. Kobe comptait tellement pour moi et pour nous tous. J’envoie mes prières, mon amour et mes condoléances sans fin à Vanessa, à sa famille et à tous ceux qui ont perdu quelqu’un pendant ce vol.

– Taylor Swift (@ taylorswift13) 26 janvier 2020

Bryant et sa fille aimaient tous les deux le basket-ball et assistaient souvent aux matchs des Lakers ensemble. L’épouse de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, et leurs trois filles lui survivent ainsi qu’à Gianna.

La réponse de Gigi aux fans qui pensaient que son père avait besoin d’un fils

La légende du sport a déclaré à Jimmy Kimmel en 2018 qu’il avait particulièrement apprécié la réaction de sa fille joueuse de basket-ball aux personnes qui diraient à son père qu’il avait besoin d’un fils pour continuer sa domination du basket-ball.

«Ce gamin, mec. La meilleure chose qui arrive quand nous sortons, c’est que les fans viennent vers moi et elle se tiendra à côté de moi, et ils diront: “ mec, tu dois avoir un garçon, toi et V dois avoir un garçon, quelqu’un perpétue votre tradition, votre héritage. »

“Et [Gigi’s] comme, “Oi. J’ai compris. Je n’ai pas besoin de garçon pour ça, j’ai compris. »