Messages érotiques qui révèlent Ismael de «L’île des tentations»: «Mange-moi, je n’ai pas de gluten»

«L’île des tentations» nous a donné de grands moments de télévision comme le désormais mythique “Estefanía!” Christofer, et nous a découvert de nouveaux personnages de télévision qui sont déjà les protagonistes de la plupart des formats de Telecinco et Cuatro. Par conséquent, nou il est surprenant que le contenu principal de “Saturday deluxe” ce 22 février était un triple “polideluxe” d’Andrea Gasca, Ismael Nicolás et Óscar Ruiz pour savoir ce qui s’est réellement passé entre eux et découvrir qui ment. Ils sont l’un des trios les plus controversés de la réalité de Mónica Naranjo et ils ont sans aucun doute été certains des participants qui ont donné plus à parler au cours des dernières semaines.

Ismael dans ‘Saturday deluxe’

Andrea a trompé Ismael avec Oscar en République dominicainePour cette raison, même alors, le couple a décidé de rompre définitivement leur relation. Ce que la fille attendait peu, c’est que ce qui semblait être une histoire d’amour parfaite avec son “tentateur” n’allait pas bien se terminer non plus puisqu’il avait fini par la tromper avec une autre et en découvrant qu’elle avait passé plusieurs nuits avec Ismaël à son retour en Espagne. Il Il y a eu beaucoup de discussions dans ce “polideluxe” présenté par Jorge Javier Vázquez dans lequel des infidélités présumées d’Ismaël à qui sa petite amie était découverte ont été découvertes. Une question de Conchita a révélé ce qu’Andrea aurait pu subir il y a des années.

Ismael dit qu’ils n’étaient pas un couple

“Avez-vous vu les conversations hautement érotiques d’Ismael avec d’autres filles quand vous étiez en couple?” demanda la polygraphiste, à laquelle Andrea répondit affirmativement et la machine prouva son droit. Cela disait que “les photos n’étaient pas (…) mais il y avait des messages de ‘Je veux te voir’ par exemple (…) il a répondu à Instagram Stories of girls et les a invitées chez lui pour être avec lui (…) Je leur ai dit que je voulais essayer de les manger. “Andrea a avoué qu’elle avait découvert cela” quand j’ai pris son téléphone portable à Madrid (…) parce que j’avais des soupçons, alors je l’ai regardé. “Le garçon a décidé de se défendre. immédiatement et sans nier qu’il avait écrit les messages Il a raconté comment tout s’était passé.

Amour et peu de gluten

“C’étaient des conversations au début de la relation, nous n’étions pas un couple et nous venions juste de nous connaître (…) et ils étaient avec une fille en particulier (…) la petite amie d’un de mes collègues. J’ai suivi la conversation pour voir jusqu’où je pouvais aller car cela semblait surréaliste (…) Rien d’autre, je n’ai jamais vu ou resté avec cette fille“, il a tenté d’excuser (sans succès) le désormais célibataire. Mais le truc n’était pas là et c’est qu’au milieu de tous les collaborateurs riant du contenu de ces messages, Andrea n’a pas hésité à découvrir celui qui l’avait le plus surpris:” La phrase ce qui m’a le plus frappé était celui qui disait: «tu peux me manger, je n’ai pas de gluten»“Une déclaration qui a surpris tout le monde et que Kiko Matamoros a expliqué: Ishmael est coeliaque et donc son amant présumé a joué avec ce thème pour le conquérir.”

