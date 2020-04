Messenger Rooms est le nouvel outil Facebook pour vous permettre de passer des appels vidéo instantanés

Facebook a présenté une nouvelle fonctionnalité de sa plateforme appelée Salles Messenger qui vous permettront de passer des appels vidéo instantanés pouvant accueillir jusqu’à 50 participants. Les salles peuvent être créées à partir de l’application Facebook principale ou de Messenger, et même si vous n’avez pas de compte, vous pouvez participer à l’appel vidéo si vous recevez une invitation. La fonctionnalité commencera à être disponible cette semaine dans différents pays et s’étendra plus tard dans le monde entier.

Nous recommandons également: Create My Barter, une initiative via Facebook pour un soutien mutuel pendant COVID-19

Messenger Rooms vous permettra d’ouvrir des salles de chat avec jusqu’à cinquante participants, qui n’ont pas besoin d’avoir un compte Facebook pour se joindre. Les salles peuvent être ouvertes à partir du fil d’actualité, des groupes et des événements, et selon la société, la possibilité de les démarrer à partir d’Instagram, WhatsApp et Portal sera bientôt ajoutée. Une fois qu’un utilisateur crée une pièce vous pouvez inviter d’autres participants avec juste un lien qui peut être ouvert à partir de l’ordinateur et du téléphone portable sans avoir à télécharger de fichier ou d’application.

Selon Facebook, Messenger Rooms offrira des appels vidéo qui n’ont pas de limite de temps. De plus, l’hôte pourra gérer qui peut rejoindre et ce que les autres utilisateurs de Facebook peuvent voir dans la salle.

«Nos appels vidéo ont doublé et lorsque nous avons examiné les appels de groupe, les nombres ont encore augmenté. Nous avons donc imaginé un moyen de construire ces choses plus rapidement », a déclaré Stan Shudnovsky dans une interview à ..

Selon un rapport de Facebook, ces derniers mois, plus de 700 millions d’utilisateurs de Messenger et Facebook ont ​​participé à des appels vidéo de groupe sur les plateformes. Avec Messenger Rooms, Facebook cherchera à élargir encore ce chiffre, car la nouvelle fonction ne nécessite pas l’enregistrement de nouveaux utilisateurs, et d’après ce qui a été rapporté jusqu’à présent, il sera très facile de l’utiliser et d’inviter des participants dans les chambres.

.