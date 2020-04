Messes de Pâques adaptées au coronavirus

Ville du Vatican.- La Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements s’est arrangée pour qu’une intention soit ajoutée à la prière universelle pendant la Liturgie de la Passion.

C’est une proposition de vivre la messe avec des intentions dédiées à la crise que traverse le monde.

“Il s’agit d’une messe pour le temps de la pandémie et d’une nouvelle intention universelle de prier pendant la liturgie de la Passion du Seigneur le Vendredi Saint”, explique un document du Vatican.

La Congrégation pour le Culte Divin a publié les décrets spéciaux, les ayant envoyés aux évêques du monde entier. Cela conduit à certains ajustements qui peuvent être observés et assistés par des ministres catholiques célèbres.

Le Vendredi Saint, par exemple, les ministres prieront “pour ceux qui souffrent des tribulations en période de pandémie”, c’est-à-dire pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la crise actuelle, afin que Dieu le Père accorde la santé aux malades, la force au personnel de santé, Réconfort aux familles et salut à toutes les victimes décédées.

Le célébrant demandera également à Dieu “de regarder avec compassion ceux qui souffrent, de soulager la douleur des malades, de donner de la force à ceux qui s’occupent d’eux et d’accueillir les défunts en paix”.

Ce décret spécial propose la célébration d’une messe spécifiquement pour implorer Dieu pour la fin de cette pandémie.

Au cours de la prière de collecte, les ministres feront la déclaration suivante: «Dieu tout-puissant et éternel, refuge en tout danger, tourne ton regard vers nous qui, dans la foi, t’implorons dans les tribulations et accordes le repos éternel au défunt, soulagement à ceux qui ils pleurent, la santé aux malades, la paix à ceux qui meurent, la force aux agents de santé, l’esprit de sagesse aux dirigeants et l’esprit de tendre la main à tous avec amour pour glorifier ensemble votre saint nom.

