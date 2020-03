“Messiah” annulé sur Netflix – Pas de saison 2 pour un thriller religieux

HISTOIRES CONNEXES

Les prières du Messie sont restées sans réponse: Netflix a annulé le thriller sur le thème de la religion après une seule saison, selon notre site sœur Variety.

La nouvelle a été annoncée pour la première fois par la co-star de la série Wil Traval, qui a annoncé sur Instagram: «C’est un jour très triste aujourd’hui. Je viens de recevoir des nouvelles de Netflix qu’il n’y aura pas de saison 2 de Messiah. Je voulais dire à tous les fans merci pour votre soutien et votre amour. Je souhaite que les choses soient différentes. “

L’épidémie actuelle de coronavirus a joué un rôle dans l’annulation, selon Variety: Netflix n’était pas confiant de renouveler une émission qui nécessitait des prises de vue dans de nombreux endroits internationaux au milieu d’une pandémie mondiale.

Le Messie a joué le rôle principal de Michelle Monaghan (True Detective, The Path) dans le rôle d’Eva Geller, un officier de la CIA enquêtant sur un mystérieux “homme miracle” qui a développé un culte comme un culte à travers le monde. Alors que le prophète attire d’énormes foules de disciples fidèles, il dit qu’il fait simplement «l’œuvre de Dieu»… mais est-ce qu’il arnaque simplement les gens avec de faux miracles? Le casting comprenait également Traval, Mehdi Dehbi, John Ortiz et Tomer Sisley.

La série rejoint AJ et la reine, Spinning Out et Soundtrack, sur la liste des récentes annulations de Netflix. Pour un aperçu complet de ce qui est renouvelé et de ce qui est annulé sur les principaux services de streaming, consultez la fiche de score de renouvellement de streaming de TVLine.

