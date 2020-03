Metallica: 34 ans depuis la sortie de l’album Master of Puppets

Metallica: 34 ans après la sortie de l’album Master of Puppets | INSTAGRAM

Metallica l’a annoncé sur leur Instagram officiel, c’était le 3 mars 1986, quand ils ont présenté leur album “Master of Puppets”, donc le groupe monte. Le disque a été enregistré en 1985 au Danemark, entre septembre et décembre de la même année.

Grâce à Master of puppets, le groupe a atteint son premier disque d’or, dépassant un demi-million d’exemplaires vendus aux États-Unis, puis dépassant les six millions de ventes, étant également un favori de ses fans.

Il ne comprend que 8 chansons, mais elles étaient suffisantes pour être l’une des meilleures et des préférées des fans. Aujourd’hui, ses fans et le groupe font la fête, car c’est déjà devenu une tendance sur Twitter partageant plusieurs souvenirs. Dans les tweets, les fans considèrent cet album comme l’une des références du genre.

Master of Puppets est le dernier album de Metallica auquel participe le bassiste Cliff Burton, qui mourrait dans un tragique accident de bus des mois après la sortie de l’album. Il est considéré comme un classique du thrash metal, avec d’autres albums tels que Rust in Peace, Megadeth, Among the Living, Anthrax ou Reign in Blood, Slayer et le heavy metal en général.

Il est considéré comme l’une des plus grandes influences du thrash metal de tous les temps. Le solo de guitare de la chanson “Master Of Puppets” était considéré comme le cinquantième des cent meilleurs, selon une copie du magazine Guitar World de 1998. Il est classé n ° 1 comme le meilleur album de métal de l’histoire par le Site Web de Metal Rules. De plus, en 2003, dans une édition spéciale, le magazine Rolling Stone a placé l’album à la 167e place de sa liste des 500 meilleurs albums de tous les temps.

Certaines de ses chansons comme “Welcome Home (Sanitarium)”, “Master Of puppets”, “Disposable Heroes”, “Battery”, “Orion” et “The Thing That Should Not Be” sont jouables dans le jeu vidéo Guitar Hero: Metallica, tandis que Battery est jouable dans le jeu vidéo Rock Band 2.

Il dure environ une heure et comprend les chansons suivantes:

Maître des marionnettes (8:35)

Les choses qui devraient être (6:36)

Bienvenue à la maison (Sanitarium) (6:27)

Héros jetables (8:16)

Lepes Messiah (5:39)

Orion (8:27)

Damage, Inc. (5:32)

