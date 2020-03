Metallica offrira des concerts en ligne tous les lundis

Metallica offrira des concerts en ligne chaque lundi | Instagram

Le célèbre groupe de thrash metal américain Metallica transmettra sur leurs réseaux sociaux sur YouTube et Facebook concerts tous les lundis à partir de demain en raison de la pandémie de coronavirus.

Ils partageront via leurs réseaux sociaux concerts complets de certaines de ses tournées à travers le monde à la recherche de personnes mise en quarantaine passer un moment divertissant.

La première transmission a été faite par lundi dernier et ils ont annoncé sur leur compte officiel de Instagram partager la vidéo de la présentation qu’ils ont faite dans la ville irlandaise de Slane Castle.

Cela pourrait vous intéresser: Metallica: 34 ans depuis la sortie de l’album Master of Puppets

Besoin de faire une pause dans Netflix avant de visualiser la bibliothèque entière? Nous présentons notre nouvelle série de concerts: #MetallicaMondays, qui fera ses débuts ce soir sur notre chaîne YouTube et sur Facebook! “, Ont-ils écrit dans la publication.

De cette manière, en tant que support, Metallica a également mis à la disposition de ses abonnés la possibilité de faire un don à sa fondation All Within My Hands et avec ce qui est soulevé soutiendra la rareté de fournitures médicales pendant la crise des coronavirus.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Restons connectés et visitons virtuellement certains de nos endroits préférés ensemble tout en profitant de nos spectacles! »Ils ont écrit dans un message qui a été partagé sur leur site officiel.

Le groupe était fondé l’année de 1981 dans la ville de Los Angeles par Lars Ulrich et James Hetfield, qui ont ensuite été rejoints par Dave Mustaine et Ron McGovney.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Nous avons joué sur les sept continents, fait partie du Temple de la renommée du Rock & Roll et maintenant… nous sommes un crustacé! Le chercheur de Senckenberg, le Dr Torben Riehl et le Dr Bart De Smet de l’Université de Gand en Belgique ont découvert une nouvelle espèce de crustacés dans les profondeurs du nord de l’océan Pacifique et ont décidé de la nommer d’après un groupe de rock… Bienvenue dans notre monde Macrostylis metallicola! Tout d’abord, le nom stellaire du Dr Riehl. Deuxièmement, quel honneur! Non seulement le Dr Riehn a nommé sa découverte après un groupe car il est fan depuis l’enfance, The Thing That Should Not Be a quelques points communs avec nous. La créature semblable à un ver habite dans l’obscurité complète, n’a pas d’yeux et est incolore. Parlez de Blackened! Il vit également parmi les nodules métalliques contenant du cobalt, du cuivre, du manganèse, du nickel et des éléments des terres rares. Donc, ça vit essentiellement dans un stade de rock? Voilà un crustacé en métal! Vous ne savez jamais ce que vous trouverez sous la mer. Art par @anyfranksz

Un message partagé par Metallica (@metallica) le 27 février 2020 à 11:35 PST

Les ventes totales de bandes dépassent 120 millions de dollars et ils sont considérés comme faisant partie de la big four de thrash metal, ainsi que Megadeth, Slayer et Anthrax.

Il a atteint une infinité prix, dont neuf se distinguent Grammys, deux prix décernés par la chaîne musicale MTV, deux prix du Académie américaine de musique et deux prix de magazine Panneau d’affichage.

Vous pouvez également lire: La chanson de Metallica sauve une femme et évite l’attaque d’un couguar

C’est aussi dans le Temple de la renommée du rock et il a un Etoile dans le Walk of fame du magazine Kerrang.

.