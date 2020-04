Metalsploitation: L’histoire du Heavy Metal dans le film d’horreur

Sang, Satan, l’occulte, combattre les zombies, le chaos social, la violence, la mort – à la surface, ces descripteurs sonnent comme vos indicateurs moyens de nos films d’horreur préférés, cependant, ils sont tout aussi représentatifs de l’équivalent musical du cousin de l’horreur: lourd métal. Tout comme les cornes de métal et les concerts se marient si parfaitement, ces sous-genres inadaptés sont liés depuis des décennies – se réunissant même sous la forme d’une «exploitation des métaux» (ouaip, un vrai terme) dans lequel la musique heavy metal est exploitée, satirisée, et, plus important encore, dépeint avec amour dans sa propre variété unique de films d’horreur. En l’honneur du dernier film d’horreur de heavy metal à rejoindre l’ardoise du sous-genre, Alexandra Daddario avec Nous invoquons les ténèbres qui arrive en VOD cette semaine, nous examinons chaque décennie de progression du heavy metal et sa relation avec le genre d’horreur.

Quand les croisés en métal Ozzy Osbourne, Tony Iommi et leurs coéquipiers ont supprimé leurs noms de groupes originaux pas si métal que Polka Tulk Blues Band et Earth pour les plus sombres, plus favorables Sabbat noir après l’anthologie d’horreur du même nom de Mario Bava en 1963 à la fin des années 1960, le heavy metal – et son match fait en enfer à l’horreur – est né. Rejetant la culture hippie la plus courante de l’époque et voulant créer le parallèle musical aux films d’horreur, Black Sabbath s’est inspiré de l’écrivain d’horreur Dennis Wheatley et a adopté des thèmes de l’occulte dans ses paroles. D’autres musiciens de l’époque ont commencé à suivre le même chemin noirci, alors que des groupes comme Iron Maiden et Judas Priest sont apparus dans le sillage métallique inspiré de l’horreur de Sabbath, et nous avons ensuite été initiés à notre première vague lumineuse de films d’horreur heavy metal.

Dans les années 1970, le métal passait des groupes aux sonorités plus lourdes au glam metal mélodique plus accessible, qui se reflétait dans le premier lot de films d’horreur en métal (-ish). Les sons et les styles d’Alice Cooper, Twisted Sister et KISS dominaient la scène, affectueusement parodiés dans Brian de Palma Fantôme du paradis. Un rejet satirique de la musique grand public de cette époque (ce qui, n’est-ce pas exactement ce qu’est tout le heavy metal?) Paradise nous a donné des scènes théâtrales d’Alice Cooper, telles que le faux démembrement du corps, ainsi que l’une des premières versions de la peinture cinématographique de cadavre. Quelques années plus tard, Paradise serait suivi de l’effort de KISS, B-horror / Sci-fi, Kiss rencontre le fantôme du parc– tout aussi bizarre que cela puisse paraître. De plus, bien qu’un point de tracé globalement insignifiant, l’un des Dario Argento premiers mélanges de giallo influencé par le hard rock, 1971 Quatre mouches sur velours gris, suit un musicien qui se retrouve pris dans un mystère de meurtre. Argento continuerait à incorporer les prog-rockers Goblin dans les partitions de ses autres classiques de l’horreur des années 70, Rouge foncé et Suspiria, avant de revenir intégrer plus de hard rock / métal dans un autre film par excellence de lui dans la prochaine décennie.

Les années 1980 ont vu un boom de dépassement non seulement de la popularité du heavy metal dans son ensemble, mais surtout du sous-genre du heavy metal-horror. Les sons croquants et agressifs de Metallica, Slayer et Anthrax étaient souvent opposés à un nombre inégalé de groupes de hair metal traditionnels, de l’époque MTV, y compris Motley Crue, Poison et Ratt – qui était naturellement capitalisé sous la forme d’un flux majeur de films d’horreur métalliques, ridicules et ridicules, dont on se souvient aussi pour leurs bandes sonores de l’époque que pour leurs effets spéciaux à petit budget. À ce stade, le heavy metal était devenu une nuisance sociétale, alors que l’administration Reagan répandait les craintes de la panique satanique et avertissait les parents et la société de la «corruption des jeunes» à travers la musique «satanique» et les films d’horreur. Ozzy Osbourne, Judas Priest, Mercyful Fate et plusieurs autres ont défendu leur musique, car les opposants juraient que leurs paroles contenaient des «messages subliminaux» et «incitaient» les jeunes à faire de mauvaises choses. Des bonbons ou un sort, l’un des films d’horreur de heavy metal les plus aimés à exister, des jouets avec toutes les allégations pudiques contre le heavy metal de l’époque, alors qu’un adolescent doux, intimidé et aimant le métal joue une cassette de heavy metal à l’envers et évoque par inadvertance son défunt idole de rock star, qui n’est pas aussi héroïque qu’il l’avait fait craquer. Avec des camées des deux Gene Simmons et Ozzy en tant que critique de heavy metal hilarant et déplorant, la lettre d’amour de Treat à la sous-culture du heavy metal a ri au visage de ceux qui n’ont tout simplement pas compris.

Avec Treat, d’autres films des années 80 qui ont commenté l’époque de leur création ont pris la forme de Heavy métal, l’hybride de genre animé dont le sang de bande dessinée et les têtes décapitées tombent sous le parapluie de l’horreur; Paganini Horror, dans lequel un groupe au son de Bon Jovi devient maudit par un morceau de musique qu’ils jouent; La porte, le favori des enfants qui suit en guise de Trick or Treat, alors que les jeunes protagonistes jouent un disque métal à l’envers et déclenchent un portail infernal; et Roses noires, dans lequel le nouveau groupe de metal de la ville corrompt les enfants en les transformant en démons. We Summon the Darkness s’intègre parfaitement dans cette époque de films, car les personnages assistent à un concert de heavy metal dans les années 80 tandis qu’un «culte satanique» assassine des gens de la région. Les colporteurs de la panique satanique devaient avoir raison depuis le début!

Une grande partie du sous-genre de l’horreur du métal des années 80 a simultanément hoché la tête et fustigé l’obsession de la célébrité rock, alors que MTV dominait, et ses émissions de diffusion vidéo comme Headbangers Ball ont présenté des apparitions des groupes de heavy metal les plus populaires de l’époque. Le hair metal était en plein essor, et les groupes étaient traités comme des dieux, dont le métal-horreur avait un souffle exploitant l’enfer. Alice Cooper plongé dans le sous-genre comme une rock star devenue loup-garou dans Chien monstre, tandis que Rock ‘n’ Roll Nightmare étoilé Jon Mikl Thor en tant que musicien de heavy metal dans le collimateur d’une confrontation avec Satan. Zombies Hard Rock transformé les métalleux en héros alors qu’ils combattaient les nazis, tandis que Dreamaniac présentait un musicien qui conclut un accord avec une succube pour l’aider à mieux réussir auprès des femmes. Les favoris désormais culte Cauchemar sur Elm Street 3: Dream Warriors et Overdrive maximum des groupes factorisés comme Dokken et AC / DC dans leurs bandes sonores. Et Argento est revenu au sous-genre quand il a ironiquement (mais brillamment) présenté une partition de hard rock dans son film de 1987 Opéra lors de scènes critiques qui ont eu lieu dans un décor d’opéra.

Le métal-horreur a même connu son propre moment de slasher, alors que quelques films ont profité de l’abondance de l’engouement des tueurs-traqueurs de la décennie. Dans les années 1980 Terreur en tournée (souvent cité comme le premier film non officiel sur l’exploitation des métaux) un groupe appelé The Clowns est interrogé pour des meurtres à proximité, tandis que Sang de Rocktober contient un chanteur qui se lance dans une tuerie. Enfin, le film suédois Traces de sang» racines se trouvent dans le Texas Chainsaw Massacre, comme les membres du groupe se retrouvent pris pour cible par une famille meurtrière.

Alors que le hair metal commençait à se faner dans les années 1990, le genre métal était, d’un point de vue sonore, partout: le thrash metal grungy et graveleux de Pantera est apparu; le style industriel, comme Nine Inch Nails, a été popularisé; les nouveaux arrivants Marilyn Manson, Korn et Slipknot dominaient, ce dernier portant des masques inspirés de l’horreur qui seraient finalement conçus par la légende des effets spéciaux Tom Savini. Cependant, à mesure que le genre metal changeait, la quantité de films d’horreur heavy metal a diminué. De la poignée que nous avons obtenue dans les années 90, très peu sont entrés dans le territoire convoité des cultes préférés (mais au moins les bandes sonores ont régné.) Shock ‘Em Dead était un cintre de n’importe quel fil de métal des cheveux des années 80 qui restait, tandis que l’horreur B de 1993 Obscurité a embrassé de manière rafraîchissante les sons de métal les plus grungy de l’époque et a maintenu la bonne attitude pour un film d’horreur sur métal, alors qu’un groupe d’amis rentre à la maison d’un concert et s’arme avec les armes les plus métalliques – machettes, tronçonneuses, etc. – pour combattre les vampires. Zombies Death Metal va et vient, et Twisted Sister Dee Snider a continué à jouer dans le sous-estimé Terre étrangère, en tant que sadique de modification corporelle qui mutile les adolescents qu’il rencontre en ligne. Pendant ce temps, les deux Le corbeau et Épouse de Chucky (tout en n’ayant rien à voir avec l’intrigue métallique) se vantait de bandes sonores stellaires telles que Nine Inch Nails, Pantera, White Zombie, Type O Negative et Slayer.

La scène metal des années 2000 avait été témoin des restes de la scène industrielle et / ou nu-metal de la fin des années 90, tout en introduisant le sous-ensemble du metalcore, instituant un lyrisme plus “émotionnel” avec le genre musical. Comme dans les années 90, les artistes ont introduit un tout nouveau lot de bandes sonores à commande métallique dans des films d’horreur non métalliques, notamment: Reine des damnés (avec Deftones, Orgy, Disturbed, Linkin Park); Dracula 2000 (Slayer, Pantera, Static X); Resident Evil (Slipknot, Rammstein); et le Massacre à la tronçonneuse remake (Agneau de Dieu, Meshuggah, Hatebreed). Parallèlement, Cradle of Filth’s Dani Filth joué dans son propre slasher stark, le bien intitulé Berceau de la peur, tandis que l’inoubliable Sucer contenait des camées de Henry Rollins et Alice Cooper. 2001 nous a donné Turbulence 3: Heavy Metal, dans lequel un La musicienne à l’allure de Marilyn Manson est héroïque après avoir sauvé un avion et ses passagers d’une attaque terroriste. Les années 2000 également marqué Rob ZombieL’horreur de l’assaut des réalisateurs Maison des 1000 cadavres, Les rejets du diable, Halloween, et Halloween II.

2009 adoré Les aimés est l’un des rares films de la décennie à inclure (au minimum, mais cela compte toujours) un groupe populaire de la scène metalcore de l’époque, car le protagoniste écoute beaucoup de Parkway Drive comme moyen d’évasion de la mort d’un parent.

Aujourd’hui, fait intéressant, nous assistons à une expansion mineure des films d’horreur du heavy metal contemporains, même s’ils ne sont pas aussi évidents que ceux en face qui ont explosé il y a 40 ans. Et, comme la musique metal moderne est devenue de plus en plus empathique, autonomisante et socialement consciente, les groupes comme Gojira ont acquis une renommée pour incorporer l’environnementalisme dans leurs paroles, tandis que d’autres comme Killswitch Engage, Slipknot et Mastodon ont prospéré sur des sujets lyriques impliquant des difficultés , chagrin et traumatisme – et de nouveaux films d’horreur sur métal reflètent cette vulnérabilité. En 2014, on ne voit pas Horreur des métaux lourds, une travailleuse du sexe est harcelée non seulement par un proxénète qui contrôle sa vie, mais par un esprit malveillant qui se cache dans sa maison, juste avant une rencontre avec un groupe de métal qui change sa vie. Le film aborde le traumatisme et la croyance des victimes de manière subtile mais surprenante. Dans le standout The Devil’s Candy, un père et sa fille se lient sur leur amour du métal, alors qu’ils esquivent les forces qui tentent de briser leur famille dans leur nouvelle maison, tout en Pyewacket voit un jeune adolescent écouter du death metal pour faire face à la mort de son père. Le récent Intentions sadiques intègre la romance dans le sous-genre de l’horreur du métal, car un musicien de métal tombe amoureux d’une femme avec qui il est coincé dans un manoir éloigné.

Même en 2018 Mandy frappe les sensations, car son attitude vengeresse est également égalée par son regard douloureux et tragique sur l’amour perdu. (Et le score inspiré par le doom metal de Johann Johannsson ne fait pas de mal non plus.) Seigneurs du Chaos»Représentation de noir Le groupe de métal Mayhem à venir dans les années 1980 peut frapper tous les stéréotypes négatifs des groupes de métal – débauche, égoïsme, élitisme métal – mais, à la base, c’est une navigation pénible à travers la dépression, la trahison et la tragédie au sein des membres du groupe de Mayhem.

Mais l’horreur du métal d’aujourd’hui n’a pas non plus perdu son avantage. Comédie d’horreur de 2015 Deathgasm accroît la virilité avec son extrême niche, des blagues à l’intérieur qui font un clin d’œil à la scène métal, ainsi que des mentions déchirantes de Cattle Decapitation, Trivium et King Diamond. Tout au long, cependant, le film intègre l’intimidation, l’amitié, les relations et une citation qui résume avec précision ce que la scène signifie pour tout amateur de métal: «Lorsque la vie craint, et que vous vous sentez seul et vide, restez sur du métal, et la vie est mieux – parce que quelqu’un d’autre connaît la douleur et la rage que vous vivez. »

Et oui, les débuts de Dantzig Verotika sorti cette année aussi, si vous voulez considérer qu’un film d’horreur métal – si ce n’est même pas un film, soyons réels.

Qui sait si les fans de heavy metal-horror classeront cette semaine We Summon the Darkness dans la catégorie mémorable ou oubliable de ce sous-genre chéri, mais nous prendrons ce que nous pouvons obtenir. Le heavy metal-horror n’est peut-être pas pour tout le monde, mais ce sous-genre d’horreur est si spécial pour ses fans que même tous les films d’horreur dans le monde pourraient ne jamais suffire.