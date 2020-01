Method Man of Wu-Tang se joint au casting de la série Spinoff

Pour les fans qui ne veulent pas regarder les retombées de Power en raison du destin de Ghost, il peut y avoir des raisons de sauter d’un côté. Jusqu’à présent, Power Book II: Ghost est la première émanation de ce qui se présente comme une franchise télévisée. Mary J. Blige a déjà signé pour un rôle, et maintenant l’un des meilleurs du Wu-Tang Clan se lance également dans l’action.

Homme de méthode | Steven Ferdman / .

Method Man lance une retombée ‘Power’

Le 14 janvier, Starz a annoncé que Method Man de Wu-Tang avait

a été jeté dans Power Book II: Ghost en tant que personnage nommé Davis Maclean. Méthode

L’homme – dont le vrai nom est Cliff Smith – n’est pas étranger au monde du théâtre et a fait équipe

avec Blige dans le passé musicalement.

Selon le réseau

site Web, Maclean se mêle aux enfers de Power grâce à

Personnage épinglé par Blige:

“Method Man a rejoint le casting du STARZ Original Series Power Book II: Ghost, en tant qu’avocat pointu et très motivé” Davis Maclean. “Brillant, éthiquement défié, et avec quelques secrets de son propre” Davis “est attiré dans notre monde sur plusieurs axes, un monde criblé de meurtres et de drogues, où la seule chose à laquelle il est vraiment accro est de gagner. “

Showrunner / créateur Courtney Kemp a partagé les nouvelles sur les médias sociaux accueillant Method Man à l’équipage Power. Avec la clôture prochaine du premier chapitre de Power, les annonces de casting sont l’occasion de garder les téléspectateurs accrochés et prêts pour le prochain épisode.

Comment les fans ont réagi à Method Man’s

moulage

Les fans acclament la nouvelle et font déjà référence au rappeur et à Blige qui sont ensemble comme ils l’étaient pour le tube de 1995, gagnant du Grammy “Je serai là pour toi / tu es tout ce dont j’ai besoin pour m’en sortir”. Lui et Blige ont tenu plusieurs rôles sur grand et petit écran, et certains des crédits de Method Man incluent The Deuce, The Last OG et Peppermint.

Les fans de puissance qui étaient prêts

de quitter la série à cause de la mort de Ghost se retrouvent intrigués

et excité au sujet de l’implication de Method Man. Certains s’engagent à rester

ce spin-off maintenant qu’il en fait partie et sont prêts à voir ce que les autres

des surprises de casting peuvent être en magasin.

Ce que l’on sait à ce jour sur “Power Book II: Ghost”

La série est actuellement en production et est l’une des nombreuses qui formeront un univers interconnecté qu’est Power. Lors du panel TCA à l’été 2019, 50 Cent et Kemp ont amené Blige sur la scène et l’ont accueillie comme le plus récent ajout au spin-off.

À l’époque, Variety a rapporté que l’émission serait une préquelle, mais il n’est pas confirmé si “Book II” aura lieu avant ou après les événements de Power. Le rappeur 50 Cent a souligné son enthousiasme pour Blige

être dans l’équipe:

“J’ai dit que je devais trouver un remplaçant pour moi, nous avons trouvé quelqu’un avec qui Courtney va travailler avec un ballon parce qu’il est axé sur les femmes et quelqu’un qui a assez de jus et de grâce pour agrandir le spectacle.”

Il y avait aussi des chuchotements que Sean Penn serait dans l’un des

les retombées, mais cela reste à vérifier. La finale de la série Power

diffusé le 9 février et Power Book II: Ghost tombe plus tard en 2020.