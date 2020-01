Method Man rejoint Power Spinoff Prequel Power Book 2: Ghost

Method Mad rejoint Power spinoff prequel Power Book 2: Ghost

Selon Variety, Method Man a rejoint Starz Puissance préquelle dérivée Power Book 2: Fantôme. Le rappeur / acteur jouera aux côtés de Mary J. Blige dans la nouvelle série qui devrait “continuer le voyage de certains des personnages les plus controversés de Power”, a déclaré la créatrice et co-présentatrice Courtney A. Kemp.

CONNEXES: La bande-annonce et les images clés de la saison 5 d’Outlander sont publiées

Method Man incarnera David Maclean, un avocat pointu et éthiquement défendu qui tombe dans le monde fictif et criblé de drogues, dirigé par le personnage de Blige. Cependant, il est vite révélé que l’avocat passionné de victoire a ses propres secrets.

Method Man, artiste lauréat d’un Grammy Award et ancien membre du WuTang Clan, a joué dans de nombreux projets de cinéma et de télévision, notamment Quelle hauteur, Plan de l’âme, Oz, Le fil, Le dernier O.G., Le Deuce, et État du jardin. Ses projets à venir incluent le thriller Waldo, avec Clancy Brown et Charlie Hunnam, et Ricky Staub’s Cowboys en béton avec Idris Elba.

CONNEXES: Starz annule Sweetbitter après deux saisons

Power Book 2: Fantôme est l’un des nombreux versements de la franchise Power dans le cadre de l’accord global de Kemp avec Lionsgate, la société mère de Starz. La finale de la série originale sera diffusée le 9 février.