Metro Boomin appelle les gens «faux réveillés» à critiquer les dons des milliardaires

Metro Boomin n’était pas là pour se plaindre que les milliardaires ne donnaient pas assez d’argent pour aider pendant la pandémie de coronavirus.



Metro Boomin a été terrassé par des “faux réveils” qui ont eu l’audace de critiquer les milliardaires pour n’avoir donné qu’une partie de leur richesse pour arrêter la propagation du coronavirus. Alors que le monde fait face à la crise mondiale qu’est la pandémie de coronavirus, de nombreuses personnalités publiques ont donné une partie de leur argent pour aider. Que ce soit dans le but de fournir de la nourriture, des fournitures et du matériel médicaux, de la recherche, des installations, nommez-le, diverses personnes fortunées auraient contribué à des causes de coronavirus. Parmi ces personnes se trouvent des milliardaires comme Mark Zuckerberg et le propriétaire des Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, qui possèdent tous deux des sommes d’argent obscènes. Les deux milliardaires ont récemment révélé avoir donné 25 millions de dollars pour financer la recherche pour le traitement des coronavirus et les tests accélérés pour le coronavirus, respectivement. Cependant, ce montant a suscité un contrecoup, car Ballmer et Zuckerberg ont tous deux une valeur nette de l’ordre de 50 milliards de dollars. Beaucoup de gens ont souligné que l’un ou l’autre de ces hommes se séparant de 25 millions de dollars était essentiellement l’équivalent d’une personne moyenne donnant entre 25 et 30 dollars.

Alors que certains conviennent que les milliardaires ne devraient pas être applaudis pour avoir donné moins de 1% de leur valeur nette, d’autres estiment que le don de tout montant fera toujours une différence, sans parler de 25 millions de dollars. Metro Boomin fait partie de ces derniers, s’adressant à Twitter pour contribuer au discours du don de milliardaires en venant à la défense de gens comme Zuckerberg et Ballmer et appeler ceux qui les critiquent, “faux éveillé”.

Metro a ensuite souligné que “les mêmes personnes se plaignant d’environ 25 millions de dollars de dons ne donneront même pas un seul produit en conserve à leur banque alimentaire ou refuge local”.

Il a également souligné l’importance de l’intention derrière un don qui, dans ce cas, est “de sauver des vies et de préserver l’humanité”.

Il s’est assuré de clarifier qu’il ne “défendait pas des milliardaires” mais plutôt “défendait le bon sens”, en indiquant que 25 millions de dollars, c’est mieux que rien, et ira certainement un long chemin pour aider les gens.

Qu’est-ce que tu penses? Faut-il s’attendre à ce que les milliardaires fassent des dons supplémentaires, ou un chiffre comme 25 millions de dollars est-il déjà suffisant pour apporter des changements?

