Metro Boomin n’est pas impressionné par l’état actuel du hip-hop

Metro Boomin s’ennuie.



Metro Boomin n’est pas trop enthousiasmé par l’état actuel du hip-hop. Dans un bref post à ses histoires Instagram, le superproducteur d’Atlanta a exprimé son mécontentement à l’égard de la nouvelle musique aujourd’hui.

“J’entends de la nouvelle musique tout le temps et je suis juste assis là comme”, écrit-il avant d’insérer un emoji au visage impassible. “Ni – car soit je ne m’en soucie plus vraiment, soit je vieillis.”

Chose intéressante, ses commentaires sont arrivés ce week-end à la fin d’un certain nombre de gouttes de certains des plus grands noms du hip-hop. Néanmoins, Metro se retrouvera bientôt à injecter sa propre originalité après être revenu au premier plan de quelques projets de grande envergure. Actuellement, il travaille avec Lil Durk sur un projet collaboratif No Auto Durk qui permettra au maître de cérémonie de Chicago de recourir au même flux popularisé sur sa piste du même nom.

En outre, Metro aurait également travaillé dur avec 21 Savage en mode Savage 2. Le duo a abandonné son prédécesseur pour la première fois en 2016, abritant des évasions telles que “No Heart” et le futur “X”.

Ils ont repris le rôle en ajoutant Offset au mélange avec Sans avertissement de 2017. Cependant, le mode Savage ne permettait notamment aucune fonctionnalité en dehors de l’apparence d’invité de Future. Dans l’intérêt de s’en tenir aux formules, il sera intéressant de voir ce que 21 et Metro concoctent comme une unité cette fois-ci.

