Metro Boomin taquine «Savage Mode 2» avec 21 Savage

Le mode sauvage 2 est en route.

Metro Boomin a enthousiasmé les fans après avoir une fois de plus taquiné une suite à sa mixtape collaborative de 2016 avec 21 Savage. Lundi, le producteur d’Atlanta a révélé sur quels projets à venir il travaillait, notamment The Weeknd’s After Hours, Lil Durk’s No Auto Durk et Savage Mode 2.

«NO AUTO AUTO. APRÈS HEURES 🌇. MODE SAVAGE 🗡🗡 », a tweeté Metro.

PAS D’AUTO 🚫

APRÈS HEURES 🌃

MODE SAUVEGARDE 🗡🗡

– Metro Boomin (@MetroBoomin) 17 février 2020

Ce n’est pas la première fois que Metro Boomin et 21 Savage taquinent Savage Mode 2. En juillet dernier, Savage a relancé les discussions sur la suite lors de l’arrêt à Los Angeles lors de sa tournée «je suis> j’étais». “Mode sauvage 2 sur le motherfu ** à la manière!” dit-il aux acclamations de la foule.

Dans une interview de novembre 2016 avec The FADER, 21 ont révélé qu’ils avaient 20-30 pistes supplémentaires qui n’ont pas fait l’EP original et pourraient potentiellement se retrouver sur Savage Mode 2.

Le mode sauvage, qui a donné naissance au «X» assisté par le futur, a été publié en juillet 2016 et a culminé au n ° 23 sur le Billboard 200.

