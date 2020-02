‘Metro Exodus’ débarque sur Steam le 15 février

Après la controverse de l’année dernière concernant l’exclusivité d’Epic Games Story, Deep Silver et 4A Games ont annoncé que Metro Exodus sera de retour sur Steam le 15 février, exactement un an après son lancement initial pour Epic Games Store et consoles.

De plus, la liste Steam contient également le pass d’extension et le premier DLC du jeu, The Two Colonels, disponible à l’achat. Le dernier DLC de Metro Exodus, “Sam’s Story”, arrivera la semaine prochaine le 11 février.

Voyagez au-delà dans le #MetroExodus acclamé par la critique – revenez au Steam Store le samedi 15 février 2020. Horaires de sortie comme suit:

00:00 ET

5h00 GMT / UTC

6h00 CET

6h00 AEDT

Ceux d’entre vous qui attendaient, merci pour votre passion et votre patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL

– Metro Exodus (@MetroVideoGame) 6 février 2020