Metro ferme les nébuliseurs pour prévenir les infections à COVID-19

Mexico.- Le Metro Collective Transportation System (STC) signale qu’à partir de cette semaine et jusqu’à nouvel ordre, 79 hydro-ventilateurs et 39 nébuliseurs situés aux points stratégiques du réseau resteront éteints, comme une mesure de plus pendant la contingence pour COVID-19

Avec cette action, le CDMX Metro rejoint les différentes mesures indiquées dans le monde pour prévenir d’éventuelles infections à coronavirus.

De même, la population est exhortée à rester chez elle, le défi n’est pas de se propager et de ne pas attraper; poursuivre et intensifier les mesures d’hygiène personnelle pendant leur transport dans le métro, telles que l’utilisation de gel antibactérien avant et après s’être accroché aux garde-corps des wagons et des échelles; Lorsque vous éternuez, couvrez avec l’angle interne du bras et évitez de vous toucher le visage, le nez, les yeux et la bouche, ainsi que de vous laver les mains immédiatement après avoir voyagé dans les transports en commun.

Cela peut vous intéresser Ils appellent pour éviter la saturation dans le métro et les microbus

Rappelez-vous également qu’il fonctionnera le jeudi et le vendredi saint avec un horaire de vacances de 07h00 à 00h00, le samedi avec des heures normales de 06h00 à 00h00 et le dimanche de 07h00 à 00h00. Heures.

Seven24.mx

ebv