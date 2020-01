‘Metro Redux’ reçoit la date de sortie de février, une bande annonce pour Nintendo Switch

La fuite des notes pour 4A Games » Metro Redux sur Nintendo Switch s’est avéré être la vraie affaire, car Nintendo a non seulement publié la bande-annonce, mais a donné au jeu une date de sortie.

Metro Redux (qui contient Metro 2033 Redux et Metro Last Light Redux) arrivera le 28 février pour le Switch, et contient tout le contenu publié pour les deux jeux sur un panier de 16 Go. Pour les fans purs et durs, vous pouvez également précommander le jeu pour le Ranger Cache. Les goodies de précommande comprennent une incrustation alternative double face, un étui, un ensemble d’insignes à épingles, des cartes d’art recto verso et une affiche recto verso.