Mett the Modern Family Documentary Crew, Full House Full Quarantine & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, après 11 saisons passées à regarder les Dunphys devant la caméra sur la série ABC Famille moderne, il est temps de rencontrer l’équipe documentaire qui les a suivis tout le temps. De plus, regardez le casting de Full house recrée la séquence des génériques d’ouverture de l’émission avec des activités d’auto-quarantaine, Justin Timberlake teste sa tolérance épicée sur Hot Ones.

Tout d’abord, Modern Family a pris fin après 11 saisons plus tôt cette semaine. Cependant, contrairement à The Office, nous n’avons jamais pu voir l’équipe derrière la caméra pour la série de comédie de style faux documentaire d’ABC. Heureusement, Jimmy Kimmel Live a pris le temps de nous présenter, et il n’est pas surprenant que le réalisateur soit Jimmy Kimmel et que Guillermo fasse partie de l’équipe.

Ensuite, pendant que les fans de Full House attendent de voir comment Fuller House terminera la suite de la sitcom sur Netflix, les stars de la série ont recréé les crédits d’ouverture de la série originale (via Good Morning America). Cependant, avec tous les changements dans leur vie grâce à la pandémie de coronavirus, ils ont un peu changé leurs activités en restant à la maison.

Enfin, avec Trolls World Tour arrivant en VOD ce week-end au lieu des théâtres, Hot Ones a toujours réalisé un nouvel épisode de la série Web avec la star de la franchise et le chanteur / compositeur gagnant d’un Grammy Justin Timberlake. Comment gère-t-il les ailes chaudes? Qu’a-t-il à dire sur la musique avec Beyonce et Timbaland? À quoi ressemble la conception d’une chaussure Nike? Découvrez tout cela et plus encore.

