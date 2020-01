Metta World Peace porte un toast à Kobe Bryant à 20 h 24, achète une ronde de boissons au restaurant

Il pensait qu’il sortirait boire un verre et partagerait un moment avec quelques dizaines d’étrangers.



De nombreuses larmes ont coulé à travers le monde suite à la mort tragique de Kobe Bryant, de sa fille de 13 ans, Gianna Maria-Onore Bryant, et de leurs sept amis. Le groupe de neuf personnes a été tué dans un accident d’hélicoptère alors qu’il se rendait à la Mamba Sports Academy dimanche 26 janvier, et depuis ce temps, la famille, les amis et les fans de ceux qui ont perdu la vie continuent leur tentative de réconcilier leur incrédulité tout en le deuil de la perte d’êtres chers.

Vous ne pouvez pas allumer aucune forme de média sans être confronté à la nouvelle de la mort de Kobe Bryant, mais même aux rapports sombres et aux souvenirs partagés par ceux qui étaient proches de lui – et ceux qui pleurent la perte des autres impliqués dans l’incident déchirant – il y a aussi quelques privilégiés qui veulent profiter de cette occasion pour aider à mettre des sourires sur le visage des autres.

Des clips drôles de Kobe sont diffusés sur les médias sociaux montrant le côté maladroit de la légende de la NBA, et il y a même une histoire digne de rire sur la façon dont il a fait en sorte que toute l’équipe des Los Angeles Lakers enlève leurs baskets Kobe après une perte parce qu’ils jouaient doucement. World Peace, anciennement connu sous le nom de Ron Artest, a joué aux côtés de Kobe à l’époque de la gloire des Lakers et il a décidé de partager un moment avec des dizaines d’inconnus alors qu’il était dans un restaurant.

Dans un clip partagé sur les réseaux sociaux, Metta achète tout le restaurant une tournée de boissons avant de partager un petit mot sur son ami tombé à 20h24. “Je ne sais pas si tu es d’ici ou pas,” commença Metta. “J’étais son coéquipier et j’ai décidé d’appeler mon ami Pete et [go for a drink]. Je pensais juste que ce serait une bonne chose de partager ce moment avec nous, car cela a blessé beaucoup de gens, donc bravo à Kobe. “Tout le monde a levé son verre pour l’icône du basket-ball et ceux qui ont perdu la vie dans le tragique accident. ci-dessous.

