Mettez ce nouveau podcast «Scrubs» de Zach Braff et Donald Faison sur votre liste de lecture de quarantaine – .

Le moment est fortuit, mais les deux principaux acteurs de la comédie NBC Scrubs sur un groupe de médecins fictifs viennent de lancer un podcast de rewatch, au moment même où la pandémie de coronavirus COVID-19 est responsable de la mise en quarantaine de millions de personnes à la maison et besoin de trouver des moyens de se divertir.

La vanité de Fake Doctors, Real Friends est similaire à celle du podcast Office Ladies récemment lancé. Les hôtes Zach Braff et Donald Faison iront épisode par épisode, partageant des histoires, des souvenirs et des bouffonneries en coulisses.

Zach Braff et Donald Faison ont joué respectivement J.D.et Chris Turk dans l’émission, et ils organiseront un podcast qui équivaut à ce que Braff a décrit comme l’équivalent d’un commentaire sur DVD. Le premier épisode du podcast est maintenant disponible sur les principales plates-formes de podcast, et son objectif est le pilote de la série sur tous les événements à l’intérieur du fictif Sacred Heart Hospital qui a diffusé son dernier épisode il y a une décennie.

La description de ce podcast original iHeartRadio annonce que: «Vous savez ce qui est long, fastidieux et ennuyeux? Chirurgie. Tu sais ce qui ne l’est pas? Ce nouveau podcast!

«Rejoignez les co-stars de Scrubs et les meilleurs amis de la vie réelle Zach Braff et Donald Faison pour un podcast de comédie hebdomadaire où ils revivent l’émission télévisée à succès, un épisode à la fois. Chaque semaine, ces meilleurs amis discuteront d’un épisode de Scrubs, partageant des histoires en coulisses et se remémorant certains de leurs souvenirs préférés du tournage. Ils communiqueront également avec les super fans de Scrubs et mettront en vedette des membres de la distribution bien-aimés pour des interviews exclusives. “

L’épisode 1 du podcast, «The Pilot / My First Day», a été mis en ligne mardi. Cela dure un peu plus d’une heure, et dans ce document, Braff et Faison parlent du tournage dans un hôpital abandonné, du processus d’audition et de la raison pour laquelle ils ont été «tellement stellés» par Sarah Chalke, qui a joué le Dr Eliot dans la série.

“Nous avons commencé à penser à faire cela pour les gens qui ont regardé l’émission, les fans de Zach et moi qui se demandent ce que nous faisons et comment nous faisons”, a déclaré Faison à Entertainment Weekly. “C’est un endroit idéal pour l’enregistrement et, espérons-le, (profitez) des conversations entre deux meilleurs amis.”

Nous sommes toujours au milieu de la pandémie de coronavirus en ce moment, donc, en conséquence, les deux hôtes comme des millions d’entre nous pratiquent la distance sociale – l’outil clé pour limiter la propagation du virus – lorsqu’ils enregistrent le podcast. Le message constant est que tout le monde doit rester à la maison autant que possible, c’est pourquoi Braff et Faison enregistrent des épisodes de podcast depuis leur domicile respectif via des appels de vidéoconférence.

Source de l’image: Dean Hendler / Nbc-Tv / Kobal / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

