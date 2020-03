Mettez ces 12 séries télévisées à chaud de février sur votre liste de diffusion incontournable – .

Il y a environ une semaine, j’ai remarqué une série télévisée coréenne dans ma liste de titres recommandés dans l’application Netflix que le streamer a décidé de mettre devant moi pour me pousser à regarder. Peut-être que l’algorithme omniscient a correctement supposé que j’avais besoin de quelque chose de nouveau à grignoter pendant que j’attendais le nouveau lot d’épisodes de Terrace House, alors on m’a recommandé Crash Landing on You – un spectacle sur une mondaine fictive de Paris Hilton de La Corée du Sud qui fait du parapente et, grâce aux vents d’une puissante tempête, se fait essentiellement traverser la frontière en Corée du Nord.

Sans trop en dévoiler, car il est juste là dans le titre, il convient également de souligner qu’elle tombe de l’arbre dans lequel elle est coincée et atterrit directement dans les bras d’un soldat nord-coréen sévère (qui, je suppose, elle va finir par tomber amoureux de – je ne suis que deux épisodes, cependant, nous verrons). Je suis suffisamment intrigué pour continuer à regarder et à vraiment l’apprécier lorsque cela se produit dans l’application, cette chose d’être allumé sur un spectacle que vous n’auriez jamais trouvé autrement. C’est une tâche complexe de réussir, bien sûr, et de le faire encore et encore. Mais, fait intéressant, Crash Landing on You a grimpé sur notre liste des émissions de télévision les plus regardées sur tous les principaux streamers du mois de février, ce qui suggère que beaucoup d’entre vous étaient dans le même bateau que moi – voir le titre recommandé et étant suffisamment intrigué pour vouloir enquêter. (Vous pourriez également être intéressé de savoir que la machine de propagande de la Corée du Nord pense que ceux d’entre nous qui apprécient le spectacle sont fondamentalement «immoraux».)

L’inclusion de l’émission dans la liste des séries télévisées les plus regardées le mois dernier vient, comme toujours, de l’équipe du moteur de recherche en streaming Reelgood, qui a partagé avec . les données comme d’habitude après avoir étudié les préférences et l’activité des millions d’utilisateurs du service. En regardant à travers tous les principaux streamers, de Netflix à d’autres options de vidéo à la demande, les téléspectateurs semblaient de loin préférer la série originale Sex Education de Netflix au cours du mois (hmm, il y a peut-être une connexion pour la Saint-Valentin ici?), Avec le reste de la liste des meilleurs titres complétée par tout, de The Outsider de HBO à The Witcher, Locke & Key et The Stranger de Netflix, pour n’en nommer que quelques-uns.

Ces listes sont toujours un indicateur intéressant de ce qui prend feu dans le monde du streaming à un moment donné, les téléspectateurs devant parcourir tellement de contenu pour trouver quelque chose qu’ils aiment – ce qui signifie que pour une émission qui a percé et est devenue la Au centre de tant de bavardages proverbiaux sur les fontaines à eau, c’est vraiment un exploit.

Voici la liste des meilleures séries de streaming pour février:

Éducation sexuelle

Harley Quinn

L’étranger

Guerres de nourriture!

Le sorceleur

Locke & Key

L’étranger

Star Trek: Picard

Vikings

Rick et Morty

L’amour est aveugle

Crash atterrissant sur vous

