Mettez des bulles dans WhatsApp comme dans Facebook Messenger

Pour avoir des bulles flottantes dans vos chats WhatsApp (style Facebook Messenger), il vous suffit d’utiliser une application que vous pouvez télécharger depuis le Play Store. Et pour le configurer, il vous suffit de faire ce qui suit:

Ouvrez le Google Play Store et recherchez l’application WhatsBubble

Téléchargez-le et attendez qu’il s’installe sur votre téléphone

Ouvrez-le, lisez les messages initiaux et accordez les autorisations nécessaires

Vous pouvez maintenant avoir des bulles Facebook Messenger sur votre WhatsApp

WhatsBubble est l’une des meilleures applications qui peuvent vous aider à avoir des bulles flottantes dans WhatsApp. C’est l’un des plus complets, car à partir des bulles, vous pouvez répondre à vos messages. Cependant, certaines autres fonctions sont limitées, car cela ne vous permet pas de voir les photos des bulles ou d’écouter les audios. Bien que oui, vous pouvez voir et écrire vos emojis préférés.

