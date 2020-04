Mettre fin à une relation ne met pas fin à la famille

Le plus courant, ce qui n’est pas l’idéal mais ce qui est le plus souvent présenté, c’est que lorsque la relation d’un couple se termine, une ou les deux parties se retrouvent très blessées, ils se sentent trahis et restent (n) ) très en colère contre l’autre partie.

Cela rend les conditions de séparation non optimales et même si tous les parents diraient que nous recherchons le meilleur pour les enfants, la réalité, rarement admise, est que nous cherchons à punir le délinquant autant que possible, même au détriment des enfants.

Prenons par exemple un cas dans lequel une relation est dissoute, en raison d’une infidélité de l’homme, sans prétendre que ce cas est l’un des plus courants. Bien que, selon moi, il y ait une différence entre être infidèle et injuste, une question que je pourrai expliquer à un autre moment, normalement cela s’appelle “trahison” et oui, cela peut être une trahison du couple mais ce n’est pas nécessairement une trahison de la famille et c’est une clarification très importante pour l’avenir des membres de cette famille.

Je dis que cela conditionne l’avenir de tous les membres de la famille parce que, premièrement, il est établi que cette famille est perturbée; deuxièmement, le traître doit être puni et laissé aussi loin que possible des contacts avec les enfants (car il a une mauvaise influence); et troisièmement, parce qu’elle conditionne les trahis à hypothéquer leur vie afin de consolider la famille.

Analysons chaque membre de cette famille et leurs implications futures:

PÈRE: En tant que délinquant, il mérite toute la haine, parfois, non seulement pour son ex-partenaire, mais aussi pour ses enfants. Pour cette raison, la coexistence avec les enfants devrait être limitée au maximum et interdire pratiquement la coexistence des enfants avec le partenaire du père. Cela signifie que le père n’est pas en mesure de planifier des activités avec ses enfants, les liens individuels entre le (s) père (s) fils sont affaiblis, une distanciation avec le fils est générée et il ne peut presque rien (seulement la partie économique) dans l’éducation et le développement de leurs enfants. Cela génère des conflits avec votre nouveau partenaire (quand vous en avez un) qui compliquent votre relation et qui ne permettent pas à la relation avec la mère de vos enfants de guérir, au contraire, elle se désagrège de plus en plus. En conclusion, il souffre du manque de proximité avec ses enfants, il souffre de la pression de son ex-partenaire et sera mis sous pression par son nouveau partenaire, donc ce qu’il lui reste c’est de s’adapter à ce qui lui est permis (Voir ses enfants deux jours toutes les deux semaines ) rompre leurs liens individuels, de sorte que même les quelques heures qu’ils passent avec leurs enfants ne seront pas appréciées.

MÈRE: Elle est blessée, elle se sent trahie et la chose la plus “juste” est que le traître subit la peine la plus lourde, même (bien qu’il ne l’admet pas) aux dépens de ses enfants. Sa vie est entièrement concentrée sur ses enfants et pour la même raison, elle se prive d’opportunités de reconstruire sa vie, sa vision est raccourcie, sa rancune pour son ex-partenaire s’intensifie car elle l’a laissée limitée et elle tombe dans des frustrations qui, dans certains Parfois, cela se traduit par le fait de ne pas être de bonne humeur avec vos enfants ou de se sentir dépassé par tant de responsabilités.

ENFANTS: Ils perdent une part fondamentale de leur soutien au développement émotionnel et éducatif, ils sont éloignés du père, ils perdent leur identité familiale et ils doivent supporter les mauvais commentaires d’un ou des deux parents à l’égard de l’autre. Ils ne comprennent pas pourquoi si les deux parents leur disaient que l’amour de leurs parents pour eux ne changerait pas, la réalité est qu’ils subissent beaucoup de changements. Ils perdent un confident, un complice ou un partenaire dans la vie, parfois ils perdent les deux, et leur capacité à développer des relations avec des personnes des deux sexes est limitée. Ils doivent traiter avec les partenaires d’un ou des deux parents et ils ne peuvent pas s’adapter aux changements qu’ils vivent.

Bien que tout cela repose sur l’hypothèse que le père trahit la mère, les implications des membres de “l’ex-famille” sont maintenues si la séparation est pour une raison quelconque mais avec le ressentiment d’un ou des deux parents.

