Meurt pour le designer dominicain Covid-19; déchaînements déchaînés

Jeudi 26 mars 2020, p. a10

San Salvador. La mort de la créatrice Jenny Polanco du coronavirus (Covid-19), a choqué la République dominicaine, où sept personnes ont déjà péri à cause de cette maladie.

Le ministre de la Culture du pays, Eduardo Selman, a regretté la mort et a affirmé que c’était un coup dur pour l’industrie de la mode et de la culture en République dominicaine, où plus de 300 personnes ont déjà été diagnostiquées avec le coronavirus.

Née en 1958, Polanco venait de rentrer d’Espagne et avant de savoir qu’elle était infectée, elle a organisé une fête chez elle, qui est devenue l’une des principales sources d’infection dans ce pays, avec un mariage à Punta Cana et le bateau de croisière Costa Favolosa. .

Les maisons de couture fourniront des masques faciaux

Les maisons de couture Gucci, Yves Saint Laurent et Balenciaga fourniront plus de 4 millions de masques aux hôpitaux européens pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Composé de différentes marques, le groupe Kering soutient la lutte contre Covid-19 en France, en Italie et en Chine aux côtés de Gucci, qui prévoit de faire don de 1,1 million de masques chirurgicaux et 55 000 blouses chirurgicales aux hôpitaux et spécialistes italiens, a indiqué la maison. Gucci fashion sur son compte Twitter.

Le groupe Kering a également indiqué qu’Yves Saint Laurent et Balenciaga prévoient de fournir trois millions de masques aux hôpitaux français.

