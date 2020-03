Meurtre à la Maison Blanche: Paramount acquiert le script de spécification de Jonathan Stokes

Deadline rapporte que Paramount Pictures a acheté le script de spécifications de Jonathan Stokes pour Meurtre à la Maison Blanche avec Neal Mortiz et Toby Jaffe prêts à produire pour le film original.

Le script est décrit comme un Couteaux sortis-un style whodunnit situé à l’intérieur de la Maison Blanche. Le président est assassiné lors d’un dîner privé, et une femme des services secrets a jusqu’au matin pour découvrir quel invité est le tueur avant qu’un accord de paix échoue et mène à la guerre.

Le point de vente note que Stokes a actuellement obtenu quatre de ses scripts sur The Blacklist et a vendu à Warner Bros., Paramount, Universal, Sony, Fox et New Line.

De plus, Stokes a une série télévisée originale et sans titre en cours avec Warner Bros., et est en post-production pour son premier long métrage de réalisateur. Chat sauvage, le thriller indépendant qu’il a également écrit. Stokes est également un auteur qui a écrit sept romans dans ses séries Addison Cooke et Thrifty Time Travel Guide.