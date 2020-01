Mewtwo Strikes Back Evolution ‘arrive sur Netflix!

Fans de Pokémon, êtes-vous prêt à revisiter l’un des meilleurs films de la franchise? Il y a de très bonnes années, les fans du monde entier ont accueilli le premier film d’animation chez eux. En 2019, 21 ans après son lancement, les créateurs du monde d’Ash Ketchum et de Pikachu, Pokémon étaient armés: Mewtwo riposte: Evolution, un remake du célèbre film aux effets améliorés. Et maintenant, il arrivera à Netflix pour le plus grand plaisir de tous les fans d’Amérique latine.

Comme le film original, Pokémon: Mewtwo contre-attaque: l’évolution raconte l’histoire de Mewtwo. Et cela se déroule également dans le cadre du programme d’animation populaire, qui comprend Ash, Pikachu et la Rocket Team. Quelque chose qui fait beaucoup appel à la nostalgie célèbre et très lucrative.

L’histoire d’amour entre Pokémon et Netflix a commencé avec une série de tweets. La société Pokemon a demandé au service de streaming s’ils étaient prêts pour certains Pokémon, et Netflix a admis qu’il était prêt pour le défi. Après cela, il n’a pas fallu longtemps pour officialiser l’arrivée de Pokémon: Mewtwo riposte: Evolution vers Netflix.

L’un des Pokémon les plus puissants du monde veut se venger! “Pokémon: Mewtwo contre-attaque: Evolution” sera présenté le 27 février. Netflix uniquement. pic.twitter.com/ytD7WGE5AM

– Netflix Amérique latine (@NetflixLAT) 21 janvier 2020

«La portée omniprésente et l’équipe d’experts de Netflix ils en font le partenaire idéal pour apporter ce film d’animation spécial aux enfants et aux vieux fans du monde entier »a déclaré Emily Arons, vice-présidente principale des affaires internationales de The Pokemon Company International. “Netflix est la plate-forme idéale pour nous aider à exécuter une sortie mondiale simultanée d’un film Pokémon animé le Pokemon Day, un moment spécial dédié à la célébration de la communauté mondiale des fans de Pokemon. “

Sans être la première officielle du film, qui a été projeté pour la première fois à Los Angeles à Anime Expo en juillet 2019, arrivera sur Netflix ce 27 février. C’est donc le bon moment pour dépoussiérer cette collection de bols pour passer en revue les bons souvenirs avant d’avoir le film à la portée de nos maisons.