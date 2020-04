Mexicain dans le premier cercle du pape François

Mexico.- Au milieu de la crise sanitaire mondiale de Covid-19, dans le cadre de laquelle pratiquement toutes les activités massives ont été annulées, il y a de bonnes nouvelles pour le Mexique.

Le cas du diacre mexicain Orlando Porta, qui a été confirmé, fait partie du premier cercle du pape François au Vatican, à l’occasion des célébrations de Pâques, a été récemment annoncé.

Face à l’obstacle à la réalisation de célébrations massives comme traditionnellement tenues à Pâques, et plus encore en Italie, l’un des pays les plus durement touchés par le coronavirus, des célébrations pour la commémoration chrétienne annuelle de la Passion du Christ ont eu lieu réalisée avec la présence d’un petit nombre de religieux et transmise par Internet.

C’est là que le diacre mexicain, Orlando Porta, né à Azcapotzalco, Mexico et qui étudie la liturgie à Rome, est devenu une personne proche de ce cercle de la plus haute hiérarchie catholique.

Orlando Porta, qui appartient à la société des “ Croisés du Christ Roi ”, attachée à l’archidiocèse de Mexico, a attiré l’attention, car en plus de sa jeunesse et de sa barbe proéminente, il possède des capacités de chant particulières, ce qui lui a valu une place spéciale dans les cérémonies du Saint-Père.

Ainsi, Mgr Guido Marini, officier de cérémonie chargé du Pape du Saint-Siège, considère Orlando Porta en ce qui concerne la musique liturgique et d’autres activités supplémentaires pour le cadeau qu’il a montré.

Orlando Porta participe aux célébrations de la Semaine Sainte avec le Pape au Vatican, une fierté pour le Mexique et les Mexicains dans le cadre de ces célébrations à huis clos avec la performance de très peu de gens.