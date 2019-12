Mexico s'est réveillée avec une mauvaise qualité de l'air

Le goût des Mexicains et des Mexicains de brûler des cuetas et des pneus la veille de Noël a rendu cette aube de Noël asphyxiée dans la fumée. Selon les mesures du système de surveillance atmosphérique (Simat) Les zones de la vallée du Mexique et de la vallée de Toluca enregistrent une qualité de l'air qui va respectivement de «très mauvaise» et «extrêmement mauvaise». La première phase de la contingence a été activée dans la capitale mexicaine et dans la contingence régionale de la vallée du Mexique dans la zone nord-est.

La phase 1 de #ContingenciaAmbientalAtmosferica est activée par des particules en suspension.

DES MESURES RÉGIONALES COMPLÉMENTAIRES SONT ACTIVÉES POUR COADYUVAR POUR RÉDUIRE LA POLLUTION PAR LES PARTICULES DE PM2,5

Dans la capitale, Simat a indiqué dans son rapport de 8 heures que ceux avec le plus grand nombre de points de particules en suspension inférieurs à 10 micromètres (PM10) sont:

Villa de las Flores, avec 129 points

Nezahualcóyotl, avec 113 points

Aragon avec 11 points

Iztapalapa, avec 107 points

Tláhuac, avec 106

Xochimilco, avec 103 points

En raison de cette situation, il est recommandé d'éviter les activités de plein air, principalement l'exercice; nou de la fumée; éviter de brûler toute substance ou matière; ainsi que de réduire l'utilisation de la voiture et d'utiliser les transports en commun.

Cependant, au Secrétariat de l'environnement de Mexico, la qualité de l'air est bonne dans les municipalités de Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa et Miguel Hidalgo, ainsi que dans les municipalités d'Ecatepec, Tultitlán et Tlalnepantla.

Mise à jour 12:00 PM.

Dans le rapport de 11 heures, il indique que le point de contamination le plus important dans la vallée du Mexique se trouve dans la municipalité de Nezahualcóyotl, puisque 155 points de contamination de la particule PM 2,5 sont enregistrés, donc «des mesures régionales contingentes ont été émises réduire la pollution »dans la zone nord-est.

