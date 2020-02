Mexique? Alberto Ammann est un vétéran de Netflix – HITC

Narcos: le Mexique regorge de seigneurs du crime de cartel, dont Helmer ‘Pacho’ Herrera, mais qui le joue?

Très peu de gens auraient pu prédire le succès de la série Narcos de Netflix.

Le drame policier basé sur le cartel est rapidement devenu l’une des émissions les plus regardées lors de sa sortie en 2015, avec un total de trois saisons et son propre spin-off, Narcos: Mexico.

Cette série dérivée vient de revenir sur Netflix pour sa deuxième saison avec une foule de nouveaux personnages et de retour qui font leur chemin sur le service de streaming Netflix.

Un personnage qui a vraiment résisté à l’épreuve du temps, cependant, apparaissant à la fois dans Narcos et dans son spin-off mexicain est Hélmer “Pacho” Herrera, mais qui joue ce personnage ignoble?

Hélmer ‘Pacho’ Herrera à Narcos: Mexique

Hélmer ‘Pacho’ Herrera était un trafiquant de drogue colombien notoire dans les cartels des années 1980 et avait des liens avec certaines des figures les plus importantes et les plus mauvaises du monde de la drogue.

Après un début de vie propice qui a vu Pacho s’éloigner de sa ville natale colombienne de Palmira pour étudier et travailler aux États-Unis, les choses ont empiré dans les années 1970 lorsqu’il a été arrêté à deux reprises pour trafic de cocaïne.

Au cours des années 1980, cependant, Pacho est devenu beaucoup plus impliqué dans le monde des cartels de la drogue et est devenu l’un des quatre «parrains» du Cartel de Cali et, par conséquent, occupe une place importante dans Narcos et Narcos: Mexique.

Qui joue Pacho Herrera dans Narcos: Mexico?

Assumer le rôle de Pacho Herrera dans Narcos et Narcos: le Mexique est l’acteur argentin de 41 ans Alberto Ammann.

Alberto est né dans la ville de Cordoue en 1978, mais un an après sa naissance, sa famille a fui en Espagne pour échapper à la dictature militaire qui régnait en Argentine à l’époque.

Pendant leur séjour en Espagne, Alberto et ses parents, Luis Alberto Ammann et Nélida Rey, ont passé du temps à Madrid et aux îles Canaries jusqu’à leur retour en Argentine en 1982 où Alberto a continué à étudier le théâtre à l’école de Juan Carlos Corazza, comme ainsi que le Séminaire de Théâtre Jolie Libois.

Alberto Ammann: Films et TV

La carrière d’acteur d’Alberto Ammann a commencé en 2008 lorsque, à l’âge de 30 ans, il est apparu dans un épisode de la série télévisée espagnole Plan América.

Suite à cela, Alberto Ammann est apparu dans 20 rôles d’acteur selon IMDb, dont les plus importants sont venus dans les goûts de Cell 211, The Outlaw, Apaches et Mars.

Dans la série Narcos originale, Alberto est apparu en 20 épisodes au total et dans le spin-off mexicain, il est apparu cinq fois.

Narcos et Narcos: Mexico sont disponibles en streaming sur Netflix, la saison 2 de Narcos: Mexico arrivant le 13 février 2020.

