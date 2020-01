Mexique “La saison 2 montre un souper dans le dos

Ce qui monte doit redescendre.



“Personne ne reste au top pour toujours.” Il semble que les bons moments se terminent dans la bande-annonce de la deuxième saison de Narcos: Mexico. Le drame Netflix est un spin-off des Narcos originaux sur Pablo Escobar, et dans cette saison à venir, il semble que Miguel Ángel Félix Gallardo, le chef du cartel mexicain de Guadalajara, découvre qu’avec son infamie vient beaucoup plus de serpents dans l’herbe.

Gallardo et son équipe sont assis autour d’une table festive de la Dernière Cène alors qu’ils apprécient le luxe que leurs activités criminelles leur ont apporté, cependant, tout n’est pas comme il semble. Alors que tout le monde sourit et se réjouit au-dessus de la table, en dessous, ils ont tous leurs armes pointées l’une vers l’autre. «Le travail acharné du poignardage; ça finit par vous fatiguer “, dit l’agent narrateur de la DEA.” Et personne n’est intouchable. ”

La deuxième saison enflammée de Narcos: le Mexique devrait démarrer le 13 février, alors préparez-vous à passer la Saint-Valentin à diffuser tout ce qui concerne les cartels de la drogue mexicains. Narcos a été diffusé pendant trois saisons avant que la série ne quitte la Colombie pour le Mexique, alors assurez-vous de rattraper chaque épisode avant de devenir accro à celui-ci. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

.