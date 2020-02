Mexique? Où est le membre du cartel maintenant? – HITC

Narcos de Netflix: le Mexique est de retour pour sa deuxième saison tant attendue.

La popularité de la série Narcos de Netflix était extrêmement surprenante lorsque la série a été diffusée pour la première fois sur le service de streaming en 2015.

L’histoire de Pablo Escobar et de son empire colombien de la drogue a captivé le public et a engendré une deuxième et une troisième saison ainsi qu’une série complète de retombées avec Narcos: Mexico, dont la première saison est arrivée en décembre 2018.

Maintenant, en février 2020, la deuxième saison tant attendue est enfin arrivée et après que l’agent de la DEA Kiki Camarena ait été torturé et tué dans la saison 1, le filet se ferme autour du cartel de Guadalajara et de certains de ses membres clés, dont un Rubén Zuno Acre.

Narcos: Mexico saison 2

Narcos: la saison 2 de Mexico est arrivée sur Netflix le 13 février 2020 et continue l’histoire de Félix Gallardo qui cherche à faire du cartel de Guadalajara un empire du trafic de drogue tandis que la DEA tente d’empêcher cela de se produire et de faire tomber le seigneur de la drogue tyrannique.

Le tout dernier épisode de la saison 1 a vu l’acteur Scoot McNairy, qui avait été le narrateur de la série, révélé comme Walt Breslin, un agent de la DEA désormais chargé de faire tomber Félix et son cartel en constante expansion.

La saison 2 offre beaucoup plus de sensations tandis que la DEA en apprend davantage sur le cartel de Guadalajara et son suzerain.

Rubén Zuno Arce à Narcos: Mexique

Nous avons rencontré Rubén Zuno Arce (Zuno) pour la première fois lors de la saison 1 du spin-off mexicain où il est interprété par l’acteur bolivien Milton Cortés.

Zuno agit comme un intermédiaire entre le cartel et le gouvernement mexicain où son oncle, le mystérieux Mr X, travaille et aide à obtenir l’immunité du cartel de la loi.

Dans la saison 1, l’agent de la DEA, Kiki Camarena, est à la chasse au chat et à la souris pour le patron du cartel de Guadalajara, Félix Gallardo, et finit par être capturé, après quoi il est torturé et tué.

Après la capture de Kiki, il est détenu dans la maison de Zuno et, par conséquent, Zuno est traité comme une cible de choix par la DEA dans sa chasse à Gallardo et au cartel de Guadalajara.

Qu’est-il arrivé à Rubén Zuno Arce après Narcos: Mexico?

L’épisode 3 de la nouvelle saison de Narcos: Mexico s’intitule Rubén Zuno Arce et voit la DEA passer en mode braquage complet alors qu’elle attire Zuno hors de sécurité et finit par le capturer, dans l’espoir de l’utiliser pour obtenir des informations sur le cartel et demander justice pour la mort de Kiki Camarena.

Après être tombé entre les mains de la DEA, le vrai Zuno a été extradé aux États-Unis où il a été reconnu coupable du meurtre de Kiki Camarena et a été condamné à la prison à vie.

Selon le New York Times, en 2012, à l’âge de 82 ans, Rubén Zuno est décédé en prison de causes naturelles.

Narcos: Mexico season 2 est disponible en streaming sur Netflix après sa sortie le 13 février 2020.

