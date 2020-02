Mextrópoli 2020 arrive pour faire face à la crise climatique

La crise climatique Je pourrais mettre de nombreuses villes en échec si nous restions les bras croisés devant elle. En nous, c’est la décision de paniquer sur les conséquences du changement climatique ou de prendre des mesures pour que tous les projets futurs représentent une solution à un problème aussi grave. C’est le but de Mextrópoli 2020, inviter tous les architectes à agir pour promouvoir une ville durable.

Et c’est que la crise climatique est un enjeu incontournable pour l’urbanisme et l’architecture, surtout dans une ville où densification, l’approvisionnement en eau et les indices de population sont des facteurs aussi complexes qu’à Mexico, mais ils sont fondamentaux au moment de concevoir et de matérialiser des projets d’avenir.

La septième édition de Festival d’architecture et Mexico 2020 générera pour cela, du 20 au 23 mars, un espace pour mener une réflexion nécessaire et enrichissante en vue de construire de nouvelles perspectives face à l’énorme défi que la crise climatique représente pour l’avenir de notre belle ville aux multiples facettes.

Et parce que c’est une question tellement importante, l’affiche de cette année est livrée avec tout. Découvrez ci-dessous certains des invités qui vous attendent à Mextrópoli 2020.

Quels seront les invités et qui seront les exposants?

Pour commencer, l’architecte Whang Shu et l’architecte Lu Wenyu. Nous avons parlé des fondateurs du Studio d’architecture amateur, qu’ils ont fondé en 1997 dans la ville de Hangzhou, en Chine. Les deux arriveront à Mextrópoli pour montrer leur travail sur la démolition et la réutilisation des matériaux de construction Un exemple de cela a été montré en 2006, lors de la Biennale d’Architecture de Venise, avec “Tiled Garden”, une structure faite de 66 000 tuiles recyclées, sauvées des chantiers de démolition.

En avez-vous besoin de plus? Parler de Whang Shu, c’est parler de l’architecte qui a reçu le prix Pritzker en 2012.

Nous continuons avec Moshe Safdie, architecte, urbaniste, éducateur, théoricien et auteur. Son rôle dans la septième édition de ce festival sera crucial car il a consacré son travail à explorer les principes du design socialement responsable. Il a une gamme impressionnante de projets achevés et de multiples plans pour les communautés existantes et les nouvelles villes. L’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et toute l’Asie sont des régions où se dressent plusieurs témoignages de son admirable œuvre.

Le talent national ne peut pas manquer, non? L’architecte Frida Escobedo, fondatrice de son propre studio d’architecture situé à Mexico, Il peut se vanter du Young Architects Forum Award de la New York League of Architects (2009), du BIAU Award (2014), de l’Architectural Revision Emerging Architecture Award (2016) et de l’Architectural League Emerging Voices Award ( 2017) comme informations d’identification principales.

Une présentation très importante au festival aura Manuela Carmena, avocat du travail, juge émérite, politique espagnole et maire de Madrid de 2015 à 2019. Son intervention sera très précieuse car lors de son mandat à la tête du conseil municipal de la capitale espagnole, il a mis en place une série de mesures environnementales reconnues pour la ville en termes de mobilité, un enjeu que nous devons améliorer à Mexico.

L’architecte Italo Rota sera un autre conférencier invité. Son expérience comprend la participation à la réalisation d’œuvres importantes au Centre Pompidou à Paris, de nouvelles salles à la Cour Carrée del Louvre et l’éclairage de Notre Dame de 1991 à l’an 2000.

Où puis-je trouver la liste complète des invités et acheter mon billet?

N’allez-vous pas manquer Mextrópoli 2020? Et que nous ne vous avons donné que quelques noms. Saisissez ce qui suit lien pour consulter la liste complète des invités et les références impressionnantes de chacun d’entre eux. (Ici vous pouvez trouver plus d’informations sur le festival d’architecture, ainsi que l’achat de billets).

Et ne l’oubliez pas! Comme c’est une tradition, Cette année, des pavillons seront également installés dans l’Alameda Central afin que les piétons puissent interagir avec eux. Il sera possible de profiter, parmi ceux-ci, à la pièce gagnante du concours Arquine n ° 22, le Pabellón Mextrópoli 2020, qui a été réalisée par l’équipe composée de Sabrina Morreale, Lorenzo Perri et Federico Fauli, directement de Londres.