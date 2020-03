MGM en pourparlers pour acquérir Hail Mary d’Andy Weir; Ryan Gosling à Star

Selon Deadline, MGM est en négociations exclusives pour acquérir l’auteur Andy Weir (Le Martien) nouveau roman Je vous salue Marie dans un accord à sept chiffres. Ryan Gosling, deux fois nominé aux Oscars (La La Land, Half Nelson, Blade Runner 2049) est configuré pour jouer et produire la fonction science-fiction. Ken Kao produira également.

Je vous salue Marie roman est décrit comme un conte solitaire d’un astronaute sur un vaisseau spatial chargé de sauver la planète. Gosling est attaché à jouer l’astronaute dans le film.

Le livre devrait être publié au printemps prochain par Random House. La CAA négocie l’accord avec David Fugate de Launch Books.

L’adaptation cinématographique d’Andy Weir Artemis est dirigé par Phil Lord et Chris Miller, en plus de l’annonce récente du duo de réalisateurs qu’ils développent une idée originale de Weir en plus du roman graphique Cheshire Crossing.

Les récents crédits de Gosling incluent Premier homme, Blade Runner 2049, Song to Song, La La Land, The Nice Guys, Le grand court, Seul Dieu pardonne, Gangster Squad, et L’endroit au-delà des pins.

