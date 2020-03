MGM repousse la date de sortie pour la date de la saison des récompenses – / Film

Enfin, une nouvelle sur la date de sortie qui n’est pas un retard déprimant lié au coronavirus. MGM repousse la date de sortie du biopic Aretha Franklin Le respect, quelles étoiles Jennifer Hudson en tant que chanteur à voix puissante, pour le jour de Noël, avec l’intention de le soutenir en tant que candidat à la saison des récompenses. Le film devait initialement arriver en octobre.

Deadline rapporte que les quotidiens «époustouflants» de la performance de Jennifer Hudson en tant qu’Aretha Franklin dans le prochain biopic Respect ont inspiré MGM à retirer le film de sa date de sortie le 9 octobre pour une première limitée le jour de Noël. Une extension suivra le 8 janvier 2021, suivie d’une large diffusion le 15 janvier, qui est le week-end de Martin Luther King Jr.

Une sortie de Noël fait le prix de la saison des récompenses, avec des films comme 1917 et Little Women suscitant beaucoup de buzz pendant les vacances de l’année dernière. Alors que l’automne est généralement le début de la saison des récompenses, les films qui plairont à la foule avec un potentiel de récompenses se voient généralement attribuer le lieu de vacances convoité, comme Hidden Figures 2016. Il est possible que MGM voit un respect de foule prestigieux entre leurs mains avec Respect, avec Hudson susceptible de gagner un autre clin d’œil aux Oscars avec sa performance. Le film a déjà fait le buzz avec un teaser clairsemé qui ne montrait que Hudson dans une robe Aretha classique, ceinturant le refrain de sa chanson la plus célèbre, «Respect».

Respect, dirigé par Liesl Tommy et aussi des stars Forest Whitaker comme C.L. Franklin, Marlon Wayans comme Ted White, Mary J. Blige comme Dinah Washington, et Tituss Burgess en tant que révérend Dr. James Cleveland, est la seule sortie exclusive le 25 décembre à côté de l’ouverture limitée de The Duel aux studios 20th Century (qui pourrait de toute façon se déplacer depuis l’arrêt de la production en raison de la pandémie de coronavirus). MGM a devancé de nombreux studios en remaniant son calendrier de sortie, annonçant une sortie en novembre du film Bond très attendu No Time to Die au début de l’épidémie de coronavirus, tandis que de nombreuses versions majeures ont été reportées indéfiniment.

