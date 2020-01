Mhoni Seer enceinte de Meghan Markle enceinte

Meghan Markle enceinte, a subi une attaque, dit Mhoni Videntete | Instagram

Meghan Markle et son mari le prince Harry ont été une tendance totale ces jours-ci, aujourd’hui Mhoni Seer a révélé de fortes prédictions sur le couple, elle est enceinte et a également subi une attaque contre elle.

Après l’annonce que Ducs de SussexMeghan et Harry se rendront compte de l’abandon de la royauté, la controverse sur la famille royale a commencé.

Selon UK Times, le 95 pour cent des dépenses du prince Enrique et de Meghan Markle sont financées par les revenus de Carlos qui, en apprenant la nouvelle de sa retraite, a tenté de retirer ses fonds s’ils quittaient la royauté.

Harry et Meghan Non seulement ils ont reçu de l’argent du revenu de leur père, les 5% restants proviennent de la subvention souveraine, financée par les contribuables, mais ils prévoient tous deux de vivre de la fortune du jeune homme.

Mhoni commente que la raison pour laquelle Harry a décidé retirer de la royauté en fait, c’était sa femme, mais ce n’était pas pour elle directement mais pour une attaque qu’il avait subie à cause des Arabes.

“Meghan est enceinte, une fois que nous allons donner le scoop, elle sera définitivement un enfant qu’elle a eu une attaque par les Arabes que Harry ne savait pas comment le résoudre et ce que Harry fait pour défendre sa femme et sa famille et les faire sortir de la royauté “, a déclaré Mhoni.

Il a également ajouté que la famille déménagera au Canada puis à Los Angeles et que Markle recommencera avec son vie artistique.

Les répercussions après l’annonce des ducs ont été presque immédiates. Le célèbre musée de Londres, Madame Tussauds Il a retiré les personnages de Markle et du prince Harry de la famille royale britannique.

Quelque chose de très important que le voyant a mentionné concerne les changements qui se produisent dans le monde même dans la famille royale britannique et probablement ce qui continuera à se produire tout au long de cette année.

