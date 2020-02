Mia Khalifa en lingerie transforme ses millions de followers sur Twitter

Mia Khalifa en lingerie excite ses millions de followers sur Twitter | INSTAGRAM

La célèbre ancienne star de cinéma pour adultes Mía Khalifa est apparue avec une photographie si audacieuse qui a rapidement excité ses millions de fans sur Twitter, car sur la photo, elle apparaît dans une lingerie super blanche non coiffée.

Khalifa est toujours l’une des stars de cinéma pour adultes les plus recherchées sur Google, à tel point qu’elle conserve la deuxième place parmi les plus recherchées, de sorte que ses photos sur les réseaux sociaux sont très bien reçues.

Sur l’instantané, Mia apparaît allongée sur une couette rembourrée, où le modèle apparaît en lingerie blanche et transparente, gaspillant beauté et sensibilité, car son visage est comme si elle appréciait quelque chose.

La publication compte plus de 7 000 “likes” et a été retweetée par des centaines de ses followers, car dans cette application, il partage des images plus ardentes avec lesquelles il a réussi à rallumer ses fans.

Khalifa est connu pour posséder d’énormes attributs physiques qui rendent n’importe qui fou et c’est pourquoi il partage fréquemment des images de sa belle anatomie qui vole des soupirs partout. Avec la publication Khalifa cherche, en plus de partager sa beauté, inviter les internautes à faire partie de sa page de contenu privé, qui en montre bien plus.

Khalifa a laissé dans le passé le métier qui l’a rendue célèbre; Cependant, il n’a pas abandonné ses fans et partage souvent des images audacieuses d’elle sur les réseaux sociaux en permanence et a également sa page de contenu exclusive et bien plus “ludique”.

Après sa grande renommée, il s’est consacré à être un commentateur sportif qu’il a toujours aimé, il est également entré dans le monde de la gastronomie et est également un entrepreneur qui, profitant encore de sa renommée, développe des calendriers qu’elle met en vedette et se promeut.

Mia Khalifa ne cessera pas d’être sur toutes les lèvres, car elle est bien connue et même aspirée par ses fidèles fans qui souhaitent continuer à la regarder dans les films, même si elle dit qu’elle ne reviendra pas.

