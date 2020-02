Mia Khalifa en sous-vêtements fait fondre ses fans sur Instagram | INSTAGRAM

La célèbre ancienne actrice de films pour adultes, Mia Khalifa, a partagé une photo dans laquelle elle a décidé de faire fondre ses fans d’Instagram et des réseaux sociaux, alors qu’elle apparaît en sous-vêtements et de manière super épicée.

Le mien ne peut que gâter ses millions de fans avec ces types de photos qui sont les plus proches de leur passé, car ils manquent à leurs fans qui ont apprécié leur ancien travail.

Sur la photo, le célèbre modèle apparaît dans une pièce super mignonne pleine de roses et de couleurs pastel, avec un ensemble de lingerie audacieux qui la rend super mignonne et chaude, tout pour ravir ses abonnés Instagram, qui ont finalement fondu à la vue d’elle .

La photographie a été si heureuse qu’elle a rapidement atteint près d’un million de likes, y compris le grand nombre de commentaires qui se sont accumulés sous l’instantané, où ses fans déclarent son amour et son admiration, tandis que certains lui demandent de revenir à son ancien travail.

À plusieurs reprises, Mia a publié des photographies de ce style, cependant, c’est l’une de celles qui ont été mieux accueillies, donc on l’a remarqué dans la grande quantité d’interaction des utilisateurs et en si peu de temps.

Après sa grande renommée, il s’est consacré à être un commentateur sportif qu’il a toujours aimé, il est également entré dans le monde de la gastronomie et est également un entrepreneur qui, profitant encore de sa renommée, développe des calendriers qu’elle met en vedette et se promeut.

Actuellement, Mia vit joyeusement engagée envers son petit ami, le chef Robert Sandberg et ses animaux de compagnie, qui dans plusieurs vidéos ont eu le plaisir d’apparaître et d’être gâtés tendrement par leur propriétaire.

La célèbre a récemment révélé qu’elle se promenait dans sa maison dans des tissus plus petits, elle doit donc garder le chauffage à 28 ° C, car elle veut marcher de cette façon audacieuse sans avoir froid, car maintenant elle mène une vie plus chaleureuse dans laquelle une grande partie de Son temps vit avec son fiancé.

.