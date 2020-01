Mia Khalifa en sous-vêtements se coiffe comme une princesse sur Instagram | INSTAGRAM

Mia Khalifa, la célèbre star de cinéma pour adultes, est apparue comme une version audacieuse d’une princesse Disney, car dans sa dernière photo, elle se coiffe devant un miroir élégant, bien qu’en sous-vêtements.

Khalifa continue d’être l’une des stars de cinéma pour adultes les plus recherchées sur Google, à tel point qu’elle conserve toujours la deuxième place, de sorte que ce contenu exclusif et direct avec ses abonnés est très bien reçu.

Sur la photo, Mia apparaît assise sur un élégant tapis de ce qui ressemble à un château, car le modèle ressemble à une princesse, car elle tient un mince miroir, cependant, la photographie est super audacieuse car elle apparaît en sous-vêtements provoquant le soulèvement de ses fans sa température

La publication compte plus de 447 000 «j’aime» en seulement 2 heures après l’avoir téléchargée, car elle est très belle et aussi audacieuse, en la combinant de la meilleure façon dans le but de consentir à ses fidèles abonnés.

Khalifa avait l’habitude de faire de l’exercice tous les jours pour rester en forme, mais il le fait aussi pour pouvoir manger ce qu’il veut, afin que nous puissions voir à quel point il est beau dans les vêtements de sport, avec de nombreuses photographies audacieuses.

Ces dates de vacances, la mienne était avec son petit ami, dans son récit, nous avons vu comment elle a apprécié les festivités dans un environnement familial et calme, un environnement super différent de celui qu’elle a fait connaître. Il partage constamment des photographies qui sont les plus proches qu’il nous faudra la voir découverte comme autrefois, car elle ne semble pas vouloir reprendre son ancien métier.

Khalifa a laissé dans le passé le métier qui l’a rendue célèbre; Cependant, il n’a pas abandonné ses fans et partage souvent des images audacieuses d’elle sur les réseaux sociaux en permanence et a également sa page de contenu exclusive et bien plus “ludique”.

Après sa grande renommée, il s’est consacré à être un commentateur sportif qu’il a toujours aimé, il est également entré dans le monde de la gastronomie et est également un entrepreneur qui, profitant encore de sa renommée, développe des calendriers qu’elle met en vedette et se promeut.

