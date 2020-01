Mia Khalifa et son amie se vantent de leur grand arrière-garde du Gym pour Instagram

Mia Khalifa et son amie se vantent de leur arrière-garde du Gym pour Instagram | INSTAGRAM

Mia Khalifa, la célèbre star de cinéma pour adultes, bien que déjà retraitée, a décidé de gâter ses fans avec une vidéo dans laquelle elle a montré sa grande arrière-garde avec l’un de ses amis, ce qui a fait monter la température de ses fidèles fans.

Khalifa continue d’être l’une des femmes les plus recherchées sur Google en ce qui concerne les films pour adultes, jusqu’à présent, elle occupe la deuxième place, donc le contenu personnel excite assez fortement ses fans.

Dans la vidéo, Mia apparaît à côté du miroir du gymnase, le dos tourné pour montrer sa grande arrière-garde et l’excellent travail qu’elle a fait avec elle, accompagnée de son amie Mercedes, qui a mis du temps à montrer ses fesses pour la caméra.

Khalifa n’arrête pas de faire de l’exercice tous les jours pour rester en bonne santé, bien qu’il le fasse aussi pour pouvoir manger ce qu’il veut, nous pouvons donc trouver plusieurs vidéos et photos où il apparaît dans le Gym ravi de sa grande figure du sportswear.

Dans une autre de ses histoires, il a également montré qu’il devait utiliser 2 soutiens-gorge pour courir, tout pour protéger le travail du Dr Jay Calvert, faisant ainsi référence à ses seins, qu’il protège et prend soin, car ils ont été certains de ses attributs qui ont aidé pour se positionner dans la célébrité.

La mienne a récemment porté son joli corps tout en faisant des étirements sur le sol avec peu de vêtements. Sur la photo en question, le mannequin étire ses jambes, portant une jolie tenue coquette dans le style des années 80, dans la publication, vous pouvez voir le travail qu’elle a fait dans le gymnase.

Khalifa a laissé dans le passé le métier qui l’a rendue célèbre; Cependant, il n’a pas abandonné ses fans et partage souvent des images audacieuses d’elle sur les réseaux sociaux en permanence et a également sa page de contenu exclusive et bien plus “ludique”.

Après sa grande renommée, il s’est consacré à être un commentateur sportif qu’il a toujours aimé, il est également entré dans le monde de la gastronomie et est également une femme d’affaires qui, profitant encore de sa renommée, élabore des calendriers qu’elle met en vedette et se promeut.

.