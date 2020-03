Mia Khalifa: Le coronavirus a ruiné ma vie | INSTAGRAM

Face à la crise mondiale de la pandémie de Covid-19, l’ancienne actrice de films pour adultes la plus célèbre sur Internet, Mia Khalifa, a commenté à quel point elle était agacée par la panique qu’ils suscitaient à propos de la maladie, inquiètant ses partisans contagion possible.

“Le coronavirus a ruiné ma vie”, a-t-il écrit dans l’une de ses histoires officielles sur Instagram, cependant, il a précisé qu’elle n’est pas malade, mais que c’est quelque chose de plus grave pour elle, la suspension de la prochaine saison de la Ligue nationale de Le hockey, un sport qu’il aime et est un fan numéro un avec son fiancé Robert Sandberg, avec qui il va aux matchs.

C’est donc ce qui l’a tant affectée, qu’il n’y aura pas d’événements sportifs à son goût, même si beaucoup pensaient qu’elle était malade. Mía est une grande connaisseuse et elle l’a démontré en participant en tant que commentatrice sportive, où elle a également déclaré son amour pour le West Ham United Football Club.

Une fois, il a eu un accident dans l’un des jeux: “Pendant le match (entre les Capitals de Washington et le Lightning de Tampa Bay), j’étais assis derrière la vitre et le disque a jailli et m’a pris au dépourvu. Quand il m’a frappé, j’ai attrapé ma poitrine et Je ne voulais pas laisser tomber parce que je sentais que si je le faisais, il y aurait du sang partout “, a expliqué l’actrice.

Sur son Instagram, elle a partagé ce moment. “De plus, je me suis fait frapper à la poitrine avec un disque pendant le match, et je suis sûr à 80% que j’avais un implant cassé. Mais la bonne nouvelle est que j’ai obtenu un disque usagé d’un match de la Coupe Stanley. des capitales. Cela en valait la peine “, a-t-il déclaré.

Profitant de sa renommée grâce à ses vingt-neuf films pour adultes, Khalifa, aujourd’hui commentateur sportif, se consacre également à être mannequin et à vendre ses photographies. Malgré le fait qu’elle ait quitté cette industrie pendant plusieurs années, Mia Khalifa continue d’être une célébrité dans cet environnement malgré le fait qu’elle n’a travaillé que pendant un an.

C’est grâce à une page où environ tous les quinze jours du nouveau contenu est téléchargé, des sessions photo qui ne sont partagées que sur votre page, mais si vous vous abonnez pour une petite somme mensuelle, vous pouvez avoir accès à des photos qui ne sont pas partagées dans un autre côté.

