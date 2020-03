Mia Khalifa possède un corps exquis sur Instagram | Instagram

La belle mannequin, femme d’affaires et ancienne actrice Mia Khalifa a partagé son compte rendu officiel de Instagram une photographie montrant un corps spectaculaire.

Constamment Mia Khalifa Partage des vidéos où vous pouvez voir divers exercices effectués par le modèle de leurs propres calendriers.

Bien que Mia était déjà propriétaire d’un corps sculptural, il n’a pas fallu longtemps pour que la vanité gagne et elle a décidé d’entrer dans un gymnase pour améliorer sa silhouette et avoir une meilleure condition physique, ce qui a plutôt bien payé.

Cela peut vous intéresser: Mia Khalifa au cas où vous en voudriez plus, elle fait une proposition audacieuse sur Twitter

Montrant une partie du résultat dans le gymnase, Mia Khalifa a surpris ses followers en montrant un corps spectaculaire et musclé sans négliger sa délicatesse et son attrait naturel.

“Merci pour la nomination, @julie_schott. Ne me jugez pas, Toulouse, c’est pour la bonne cause. Pour chaque 1 poste, @parade fait un don de 1 $ à @feedingamerica. Si vous n’avez pas encore eu quelques parades entre les mains, postez de toute façon et du soutien “, a expliqué Mia dans son message.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Ravir l’élève de son presque vingt millions de followers Khalifa est apparue portant un haut moulant qui fait ressortir ses beaux attributs ainsi que ses sous-vêtements orange sur le bas qui se terminent sûrement par un string délicat.

Abdomen plat et muscles marqués ton estomac comme dans ses cuisses, c’est ce que la belle femme d’affaires propose dans sa publication.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La célèbre ex-actrice de films pour adultes Il est utilisé pour partager en continu des instantanés assez osés et à plusieurs reprises extrêmement coquins, afin de chouchouter ses admirateurs.

Regardez la photo de Mia Khalifa, cliquez ici.

Même si Mia ne veut pas se souvenir de ses vieux jours dans l’industrie du film pour adultes, ses millions de fans ne veulent pas l’oublier, et elle devient folle de les photos qu’il télécharge à leurs réseaux sociaux, car elle lui manque beaucoup même si ses films continuent sur Internet.

Lire aussi: Mia Khalifa: le coronavirus a ruiné ma vie

.