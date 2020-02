Mia Khalifa révèle qu’elle est en lingerie à la maison et le montre sur Twitter | INSTAGRAM

La célèbre ancienne actrice de cinéma pour adultes, Mia Khalifa, a révélé qu’elle traversait sa maison dans des vêtements plus petits, elle doit donc continuer à chauffer à 28 ° C, car elle veut marcher de cette manière audacieuse sans avoir froid.

La mienne manque à ses fans qui aimaient son ancien boulot, donc sur les réseaux sociaux ils ne cessent de lui rappeler, mais Mia ne peut que les gâter avec ces types de photos les plus proches de son passé.

Dans l’instantané, le modèle apparaît allongé sur son lit rose, avec un ensemble de lingerie blanche super audacieux et mignon, avec lequel elle a conquis ses followers sur Twitter, car là, elle télécharge des photos encore plus brûlantes car il n’y a pas de censure dans ce réseau social .

Les utilisateurs qui l’aiment comme elle et rediffusent son image, tandis que beaucoup d’autres essaient juste de l’agacer en répondant avec des images de ses scènes du passé, quelque chose qui devrait être inconfortable pour moi, car elle veut déjà abandonner ce métier.

Cependant, la jeune femme a toujours le record de la deuxième femme la plus recherchée sur google, se référant à son ancien travail, en tant qu’actrice de cinéma pour adultes, pour cette raison, elle est si demandée dans ce domaine, car elle a laissé une grande marque dans l’industrie .

Après sa grande renommée, il s’est consacré à être un commentateur sportif qu’il a toujours aimé, il est également entré dans le monde de la gastronomie et est également un entrepreneur qui, profitant encore de sa renommée, développe des calendriers qu’elle met en vedette et se promeut.

Actuellement, Mia vit joyeusement engagée envers son petit ami, le chef Robert Sandberg et ses animaux de compagnie, qui dans plusieurs vidéos ont eu le plaisir d’apparaître et d’être gâtés tendrement par leur propriétaire.

La célèbre mène désormais une vie plus simple et partage généralement sur Twitter et Instagram certaines de ses activités et sa coexistence avec son fiancé.

