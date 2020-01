Miami Anthology Comedy About a Speedboat – / Film

Omniboat: un bateau rapide Fantasia est le film le plus fou de Sundance 2020, et peut-être le film le plus extravagant du festival depuis que Daniel Radcliffe a joué un cadavre péter dans Swiss Army Man en 2016. Sans surprise, Daniels (le duo réalisateur responsable de ce joyau étrangement attachant) est également partiellement responsable d’Omniboat, une lettre d’amour de style anthologique à la ville de Miami vue à travers les yeux – ou plutôt le pare-brise – d’un hors-bord rip-roarin. Pas encore convaincu? Que diriez-vous de cela: dans les premières minutes de ce film, le hors-bord, qui s’appelle Lay’N Pipe, a des relations sexuelles avec un camion monstre gonflé et donne naissance à un bébé hors-bord, qui a des roues de camion monstre montées sur son train de roulement. J’espère que vous portez votre gilet de sauvetage, car ce film devient bizarre.

Daniels n’est qu’une petite partie de l’équipe créative qui a donné vie à cette symphonie cinématographique sauvage. Le film compte treize réalisateurs et quatorze scénaristes crédités, tous membres d’un collectif appelé Borscht Corporation et qui vivent ou sont en Floride, y compris Hannah Fidell, Terence Nance, Jillian Mayer, et beaucoup plus. Chacun d’eux a écrit les segments spécifiques du film qu’ils ont réalisé, à l’exception de Phil Lord (Spider-Man: Into the Spider-Verse), qui a été scénariste / producteur mais n’a pas réalisé. (Je l’ai rattrapé après le film, et il m’a dit qu’il travaillait sur la section dans laquelle le bateau a des relations sexuelles avec le camion monstre.)

“Miami: la seule ville où vous pouvez mentir au petit déjeuner et ce sera vrai à la tombée de la nuit.” Ainsi commence un monologue épique d’ouverture du développeur immobilier Jim Cummings (Mel Rodriguez de Fox’s The Last Man on Earth), un battage médiatique qui essaie de convaincre une salle de réunion de vieillards d’investir dans un gratte-ciel de condos ostentatoire avec le nom de Cummings dessus. Dans les premières minutes du film, il décrit l’histoire de la ville, expliquant comment les gens du Midwest ont été essentiellement incités à acheter le rêve américain, se rendant compte seulement lorsqu’ils sont arrivés qu’ils venaient juste d’acheter des parcelles de marécages. Sans se laisser décourager, ils ont combattu les inondations, les marécages, les alligators, etc. pour construire leur propre paradis à partir de zéro. Ce thème refait surface alors qu’Omniboat est aux prises avec le changement climatique, la marée montante, les ouragans qui arrivent et la relation ténue de Miami avec l’existence elle-même. La ville est perpétuellement au bord de la destruction, et bien que cette incertitude se manifeste souvent sur le film sous la forme d’hédonisme nihiliste (pensez à Scarface, Wild Things, etc.), ce film aborde certains des aspects les moins explorés de la ville et ses résidents à sa manière particulière.

Les segments du film se fondent les uns dans les autres, certains mettant en vedette des personnages récurrents comme Jim Cummings de Rodriguez, et d’autres se concentrant sur leurs propres mini-histoires, dont la plupart mettent le hors-bord au centre. Adam Copain et Finlandais Wolfhard jouer un oncle et un neveu, respectivement, qui sortent sur le bateau un jour et essaient de se lier d’amitié avec le rappeur Oncle Luke de 2 Live Crew (une figure majeure de la communauté de Miami); Casey Wilson joue dans sa propre version de Jumbo en tant que femme qui tombe littéralement amoureuse du bateau lui-même; un groupe de danseurs d’interprétation glisse à travers les marais se faisant passer pour des chasseurs et des proies; Rick Ross est incarné par un étranger qui a eu un moment de pure créativité; lors d’une fausse émission de télé-réalité dans le film, un homme vêtu d’un costume de Minion tente de reprendre possession du bateau; Robert Redford exprime une créature homme-dauphin qui peut être ou non une sorte de divinité. C’est une expérience qui fait tourner la tête, et le type de film dans lequel un moment transcendant ou fastidieux pourrait être juste au coin de la rue, ce qui maintient les choses excitantes même dans ses segments inférieurs.

Miami est surnommée «The Magic City». Il est donc normal que ce film me laisse aussi perplexe que les meilleurs tours de magie que j’ai jamais vus. Omniboat: A Fast Boat Fantasia est une hymne inexplicable, inoubliable, à voir et à croire, dans l’une des villes les plus uniques du pays. Mais comme l’un des réalisateurs l’a dit dans une séance de questions / réponses après la projection, “Le meilleur compliment que l’on puisse faire à ce film est qu’il existe”, et dans un monde où Hollywood est dominé par la propriété intellectuelle, je suis ravi que ces cinéastes aient voulu à l’existence un morceau de propriété intellectuelle qui est en fait intellectuel, en plus d’être bonkers, bizarre et parfois brillant. Je ne commencerais même pas à savoir comment donner à ce numéro un classement traditionnel, alors je suggérerai simplement que si vous êtes un cinéphile aventurier et que l’occasion se présente jamais, voyez-vous, prenez autant d’amis que possible et Vérifiez-le. Mais ne me croyez pas sur parole: suivez les conseils de la plaque d’immatriculation du camion monstre du film et vivez votre vie avec “NO-RGRTS”.

