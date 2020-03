Michael Aristotle arrive à maturité sur “Presque là”

Michael Aristotle a déposé sa dernière arrivée sous la forme de l’album Almost There tant attendu. Le projet arrive alors que le natif d’Atlanta continue de construire son répertoire aux côtés du producteur Wili Hendrixs pour créer un catalogue drapé de bravade et de fanfaron du sud. Équipé de 15 pistes au total, l’effort comprend des voix sélectionnées par des experts de Cantrell, Deante ‘Hitchcock, Erica Banks, Shamba et Jaquebeatz, entre autres.

Le projet trouve Aristote à son meilleur niveau (à ce jour) et arrive avec de nombreux cosignataires alors que China Milian et Missy Elliot se comptent parmi la foule de supporters qui ont encouragé les fans à prêter l’oreille à l’ensemble de l’œuvre. Profitez-en ci-dessous.

