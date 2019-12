Michael B. Jordan pense que les fans soutiendraient vraiment son Superman

Que Henry Cavill ait fini de jouer ou non Superman (et il semble presque confirmé qu'il l'est), c'est évidemment une garantie que finalement, il sera remplacé. Depuis que Kirk Alyn a couru pour la première fois avec le flambeau dans les années 40, un club très sélect composé d'acteurs très talentueux a eu le privilège de donner vie au héros emblématique, mais qui sera le prochain après Cavill?

Cela reste à voir, mais un nom qui revient sans cesse dans la conversation est Michael B. Jordan de Black Panther. Fan de bande dessinée avoué, l'acteur a déjà dit qu'il aimerait jouer Calvin Ellis de Earth-23, un Superman de couleur qui se trouve également être président. Et nous savons également qu'il a eu des réunions avec Warner Bros. pour assumer ce rôle également.

Que cela se produise ou non, seul le temps nous le dira, mais dans une récente interview, Jordan a expliqué que s'il jouait l'homme de l'acier, son interprétation du personnage resterait fidèle aux bandes dessinées et serait quelque chose que les fans vraiment soutenir.

«Tout ce que je plonge doit être fait de la bonne façon. Elle doit être pleine d'authenticité », a-t-il dit. "Je suis fan de bandes dessinées, tu sais? Je comprends que les fans soient contrariés par… "Oh non, pourquoi font ceci et pourquoi changent-ils cela?" Je ressentirais la même chose pour certaines choses. Donc, sachez que si jamais je m'essayais à quelque chose, ce serait authentique et quelque chose que je pense que les gens soutiendraient vraiment. »

Bien sûr, il y a eu des rapports contradictoires faisant les tours en ligne depuis longtemps entourant maintenant l'avenir de Cavill dans le DCEU, conduisant à des moments difficiles où l'acteur lui-même a essayé de convaincre les gens qu'il était toujours attaché à ce rôle. Mais avec Henry maintenant lié à The Witcher de Netflix, qui semble prendre beaucoup de temps au cours des prochaines années, les spéculations sur le remplacement de Jordan ne font que s'intensifier. Surtout depuis qu'il a également récemment signé un gros accord de premier regard avec Warner Bros.

Mais pour l'instant, au moins, tout ce que nous pouvons faire est de rester assis et d'attendre que le studio nous donne une sorte de mise à jour officielle sur ce que l'avenir nous réserve. Superman. En tant que l'un de leurs personnages les plus populaires, nous ne pouvons pas imaginer qu'il restera trop longtemps sur l'étagère, mais qui le jouera la prochaine fois que nous verrons le héros sur grand écran reste la grande question.