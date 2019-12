Michael B. Jordan sur les rumeurs selon lesquelles il remplacerait Henry Cavill en tant que Superman

Panthère noire la star Michael B. Jordan parle une fois de plus des rumeurs selon lesquelles il remplacerait Henry Cavill en tant que Superman pour DC Films.

Le mois dernier, Variety a partagé un article concernant la liste actuelle de DC Films, révélant que Warner Bros. avait rencontré J.J. Abrams et Michael B. Jordan pour savoir quoi faire avec Superman. Cependant, le rapport a également mentionné qu'il est peu probable que Michael B. Jordan s'engage dans le rôle de Superman en raison de son emploi du temps chargé et du fait que le personnage n'obtiendra pas un autre film de si tôt.

Pendant les tournées de presse pour Just Mercy, Michael B. Jordan s'est entretenu avec MTV News pour parler de son nouveau film et d'autres projets à venir. Lorsque le sujet de Superman a été abordé, Michael B. Jordan a dit ce qui suit:

«On m'a dit que je jouerais Morpheus à Superman, à Power Rangers et tout le reste, donc c'est comme si j'étais habitué aux rumeurs selon lesquelles je jouais quelque chose. Mais, tout ce dans quoi je plonge doit être fait de la bonne façon. Elle doit être pleine d'authenticité. Je suis fan de bandes dessinées, tu sais? Je comprends, vous savez, que les fans sont contrariés par "Oh non, pourquoi font-ils ceci et pourquoi changent-ils cela?" Je ressentirais la même chose pour certaines choses. Alors sachez que si jamais je m'essayais à quelque chose, ce serait authentique et quelque chose que je pense que les gens soutiendraient vraiment. »

Vous pouvez regarder l'interview de Michael B. Jordan avec MTV News ci-dessous.

Récemment, Henry Cavill a déclaré qu'il n'avait pas renoncé au rôle de Superman, mais son avenir en tant que dernier fils de Krypton est actuellement remis en question à la suite de rapports de négociations contractuelles controversées. Pour l'instant, Warner Bros.et DC se concentrent sur l'introduction de Supergirl dans l'univers étendu de DC.

Le Superman de Henry Cavill a été vu pour la dernière fois en Ligue de justice. Voici le synopsis officiel du film:

Alimenté par sa foi rétablie en l'humanité et inspiré par l'acte désintéressé de Superman, Bruce Wayne demande l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'un assaut aux proportions catastrophiques.