Michael Biehn de The Terminator rejoint la saison 2 de Mandalorian

La saison 2 de Mandalorian ajoute Michael Biehn de The Terminator

Quelques jours après l’ajout de Rosario Dawson dans le rôle clé d’Ahsoka Tano pour Le MandalorienDeuxième saison, le Disney + Guerres des étoiles série dérivée a élargi sa liste avec l’ajout de The Terminator et Extraterrestres star Michael Biehn dans un rôle non divulgué, selon The Wrap.

Le rôle de Biehn étant actuellement inconnu, cela pourrait marquer une réunion entre la star de 63 ans et l’écrivain / réalisateur Robert Rodriguez (Alita: Battle Angel), qui aurait dirigé au moins un épisode de la deuxième saison à venir. Les deux ont déjà travaillé ensemble sur le célèbre film de comédie d’horreur de science-fiction Planet Terror, partie de la double fonctionnalité Grindhouse, dans lequel il a joué un shérif face à une apocalypse zombie.

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans le Univers Star Wars. Le Mandalorien se déroule après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Pedro Pascal (Kingsman: le cercle d’or) joue le rôle d’un seul chasseur mandalorien dans les confins de la galaxie et est rejoint par Gina Carano (Dead Pool) qui incarne Cara Dune, une ancienne Rebel Shock Trooper, ayant du mal à se réintégrer dans la société .; et Carl Weathers en tant que Greef, un homme qui dirige une guilde de chasseurs de primes qui engage The Mandalorian pour un travail spécifique.

La série met également en vedette Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Emily Swallow (Surnaturel), Carl Weathers (Prédateur), Omid Abtahi (Dieux américains), Werner Herzog (Grizzly Man) et Nick Nolte (Affliction).

Jon Favreau est producteur exécutif et showrunner de la série.Les réalisateurs de la première saison comprenaient Dave Filoni (Star Wars: La guerre des clones, Star Wars Rebels), qui dirige le premier épisode, ainsi que Deborah Chow (Jessica Jones), Rick Famuyiwa (Dope), Bryce Dallas Howard (Solemates) et Taika Waititi (Thor: Ragnarok), qui a également fourni la voix du chasseur de primes IG-88 dans la série.

Le Mandalorien est un exécutif produit par Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist sera co-productrice exécutive.