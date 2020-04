Michael Cera aimerait faire une suite de Scott Pilgrim pour cette raison.

Qui dirait que la première décennie de Scott Pilgrim vs le monde passerait si vite. À l’époque, c’était pratiquement un échec dans les théâtres, mais ceux qui l’ont vu savaient immédiatement que ils étaient devant l’un des films de bandes dessinées les plus originaux et dynamiques qu’ils aient jamais vus. Au fil des ans, les adeptes du film avec Michael Cera et Mary E. Winstead ont augmenté, en particulier chez les plus jeunes, de sorte que le besoin d’une suite est devenu plus évident ces dernières années. Alors que certains ont des idées intéressantes pour une deuxième partie, d’autres comme Wax ne se soucie que de rencontrer à nouveau les membres du film d’origine et de passer un bon moment avec des amis.

Michael Cera a déclaré dans une interview à Comicbook qu’il aimerait faire une suite à Scott Pilgrim. parce que de cette façon, il aurait l’occasion de retrouver ses anciens collègues et amis. Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait revisiter cette source d’inspiration, il a répondu:

“Pour moi, cette” source “signifierait être à nouveau proche du groupe. C’était un super groupe. Heureusement, nous nous sommes réunis et c’était vraiment comme un grand groupe ou quelque chose comme ça et nous avons adoré être ensemble. Cela a commencé à se produire de moins en moins, bien que lorsque le film est sorti et même quelques années après, nous avons continué à sortir un peu. »

Après tout, l’amitié n’est pas restée à l’écran. Le temps est encore passé, a déclaré Cera, mais ce serait bien de trouver un prétexte pour se réunir maintenant que ça fait dix ans que le film:

«Bill Pope, qui était le directeur de la photographie, organisait constamment des déjeuners avec sa femme Sharon. C’était vraiment comme une famille d’être là. 10 ans se sont écoulés, il est donc évident que la vie de chacun a évolué dans des directions différentes. J’adorerais, si cela signifiait se réunir pour le passer à nouveau ensemble, j’adorerais le faire [la secuela]. Étant le dixième anniversaire, nous espérons que des excuses se présenteront. »

Scott Pilgrim contre the World (traduit au Mexique et en Amérique latine sous le nom de Scott Pilgrim vs. l’ex de la fille de ses rêves) a été créé en juin 2010. Réalisé par Edgar Wright, il a été adapté des romans graphiques écrits et illustrés par Bryan Lee O’Malley .

