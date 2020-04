Michael Dorn pourrait revenir en tant que Worf pour Star Trek: Picard Saison 2

Dans ce qui était finalement une décision intelligente, Star Trek: Picard n’était pas simplement un spectacle de retrouvailles Star Trek: The Next Generation. Au lieu de cela, la série a essayé de forger son propre chemin unique à travers l’univers de Star Trek, nous montrant une période de temps que nous n’avions pas vue auparavant, les conséquences d’événements majeurs (comme la destruction de Romulus) et où nos personnages se sont retrouvés dans leurs dernières années.

La série a également passé beaucoup de temps à établir une nouvelle équipe, les nouveaux personnages les plus réussis étant Soji d’Isa Briones, Raffi de Michelle Hurd et Captain Rios de Santiago Cabrera (d’ailleurs, je pense que Cabrera ferait un excellent MCU Wolverine). Cela signifiait que lorsqu’il comportait des personnages de la prochaine génération, c’était un événement.

Au cours de la première saison, nous avons pu voir Data, Riker et Troi (et, évidemment, Jean-Luc Picard), et bien que ces retrouvailles aient été les meilleurs moments de la série, elles ont fonctionné parce qu’elles se sentaient comme un régal. Mais avec la saison 2 en cours de planification, il semble qu’un peu plus d’alun TNG sera disponible. Nous avons déjà entendu des murmures selon lesquels le Guinan de Whoopi Goldberg se présenterait et peut-être Geordi LaForge de LeVar Burton. Et maintenant, nous entendons de nos sources – les mêmes qui nous ont dit Star Trek: Discovery avait été renouvelé pour la saison 5, qui a depuis été confirmée, et qu’un spin-off de Pike est en préparation, ce qui s’est également avéré vrai – que Le Klingon préféré de tout le monde pourrait revenir.

C’est vrai, je parle de Worf. Le chef de la sécurité Klingon de Michael Dorn est un favori des fans, ayant commencé sur The Next Generation et gradué à Deep Space Nine au cours des saisons suivantes. Dorn est toujours enthousiasmé par le personnage et il essaie depuis des années de faire décoller un spin-off de Worf. Nos sources disent que son rôle dans la saison 2 peut être limité à une petite partie, mais à ce stade, je serai heureux de revoir le gars.

Mais avec le Coronavirus qui freine toutes les productions télévisuelles et cinématographiques en cours, je pense que nous pourrions avoir une longue attente jusqu’à Star Trek: Picard Retour. Espérons juste qu’ils pourront au moins utiliser ce temps pour peaufiner les scripts et améliorer le rythme inégal de la première saison.