Michael Fassbender serait le méchant de Sherlock Holmes 3

Peu de nouvelles que nous avons sur le nouveau film de Sherlock Holmes, les plus encourageantes sont que Robert Downey Jr. et Jude Law vont à nouveau haltères pour jouer Sherlock et Watson, respectivement, et maintenant, selon des sources proches de We Got This Covered, Michael Fassbender pourrait rejoindre le film en tant que méchant du redoutable Sebastian Moran.

Jusqu’à présent, rien de tout cela n’est un fait, ce n’est qu’une rumeur, mais les sources de We Got This Covered, disent qu’ils sont les mêmes qui leur ont dit qu’il y aurait une action en direct de Bambi et le retour de Han dans Fast & Furieux 9. En outre, cela aurait beaucoup de sens, Eh bien, les fans de la saga du film Sherlock Holmes ont toujours demandé à Fassbender de jouer le méchant.

Pour ceux qui ne sont pas très clairs, Sebastian Moran est l’ennemi le plus redoutable de l’action de Holmes. Alors que Moriarty représente l’alter ego intellectuel du détective, Moran est un homme au travail, un tireur d’élite comme peu d’autres. Selon les mots de Sherlock: «Le deuxième homme le plus dangereux de Londres».

Bien que nous ne sachions pas comment Moran influencera l’intrigue, il est certain qu’il ne sera pas le méchant principal, car ce rôle incombera au sénateur Cornelius Guest et même, selon les sources, Moriarty lui-même aura également quelque chose à faire.

La seule chose qui semble suspecte de cette source est que nous avons vu Sebastian Moran joué par Paul Anderson dans Sherlock Holmes: A Game of Shadows et sa fin sur la bande n’est pas très encourageante. À moins qu’ils aient l’intention de réécrire l’histoire dans une certaine mesure ou de la revivre d’une manière ou d’une autre, nous pourrions la revoir.

Sherlock Holmes 3 devrait sortir en décembre de cette année, mais Guy Ritchie ne dirigera pas cet épisode, maintenant l’honneur revient à Dexter Fletcher (RocketMan) Nous ne pouvons que garder un œil sur des nouvelles plus concrètes sur la prochaine aventure du détective le plus célèbre de tous les temps.

